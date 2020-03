In einem Workshop von der Idee bis zum fertigen Lied

Jugendliche und Kinder, die ein Instrument spielen und schon immer mal eigene Songs schreiben wollten, haben ab Donnerstag, 19. März, die Gelegenheit, die Grundlagen dafür zu erlernen. In einem wöchentlichen Workshop erarbeitet Pablo Schallenberg, Leverkusener Autor und Musiker, mit den interessierten Teilnehmern das Songwriting von der Idee bis zum fertigen Lied. Jeden Donnerstag werden die Treffen von 16.30 bis 18.30 Uhr im Jugendkeller unter der Aloysiuskapelle am Marktplatz Opladen stattfinden. Das Angebot richtet sich an talentierte Anfänger und Fortgeschrittene und ist zunächst auf zehn Teilnehmende begrenzt. Bei der Produktion von Musikstücken werden sich Anknüpfungspunkte zum Musik- und Theaterunterricht sowie zu den Fächern Deutsch, Englisch, Politik, Religion, Geschichte und Philosophie ergeben. Anfragen an Pablo Schallenberg, Im Staderfeld 3, oder per E-Mail. (rog) musik@jugendkirche- leverkusen.de