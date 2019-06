In Opladen steigt das Neustadtfest

Bereits zum 29. Mal findet am kommenden Sonntag, 16. Juni, das Neustadtfest der Aktionsgemeinschaft Opladen statt. Auch in diesem Jahr wird den Besuchern ein buntes Programm geboten. Auf dem über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Trödelmarkt kann man an über 80 Ständen nach Schätzchen suchen. In der Augustastraße startet im 12.30 Uhr das Live-Programm mit Musik und Tanz. Unter anderem werden die Funk-Rock-Band Notty und der Tanzcorps der KG Neustadtfunken auftreten. Für die kleinen Besucher sind das Kinderschminken und eine Hüpfburg am Bruno-Wiefel-Haus die Attraktionen.

Straßen gesperrt

Das Neustadtfest mit Trödelmarkt startet um 11 Uhr und endet um 21 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Im Rahmen des Festes werden die Kölner Straße, die Augustastraße, Im Hederichsfeld und die Wilhelmstraße ab Sonntagmorgen um fünf Uhr gesperrt. Die Aktionsgemeinschaft Opladen bittet Anwohner darum, ihre Fahrzeuge bereits am Samstag an anderen Stellen zu parken, um ein kostenpflichtiges Abschleppen am Sonntag zu vermeiden. Die Trödelstände sind bereits ausgebucht. Es können keine Restplätze mehr vergeben werden. (hal)