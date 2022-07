Jugendkunstgruppen: So können sich Leverkusener Kinder 2022/23 kreativ austoben

Leverkusen -

Natürlich, sagt Claus Faika, sei die Zeit der Pandemie eine Belastung für die von ihm geleiteten Jugendkunstgruppen gewesen. Kurse wurden abgesagt, verkleinert, verschoben, ins Netz verlegt. Und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 619 Jugendliche beteiligten sich 2021 an den Angeboten der Einrichtung an der Kerschensteinerstraße - im nun endenden ersten Halbjahr 2022 sind es mit 902 knapp 50 Prozent mehr.

Dennoch: Diese Zahlen belegen auch, dass die Jugendkunstgruppen beileibe nicht brach lagen und auch jetzt, wo es überall wieder losgeht, brach liegen. Im Gegenteil: Irgendwas war und ist immer los. Sprich: Die Jugendkunstgruppen sind bekannt und beliebt ins sowie wichtig für Leverkusen. Jetzt steht das neue Kursprogramm 2022/23 fest.

Schauspiel und Digitales

49 Kurse und 41 Workshops umfasst es. Und die gedruckte Version kommt mit einem von Dozent Sascha Preuß entworfenen Comic-Wimmelbild daher, das perfekt auf die derzeitige Situation passt: „Alle wollen wieder Gewimmel haben und unter Menschen kommen.“ Bei den Jugendkunstgruppen können sie das unter anderem im Rahmen der Kreativ-Digitalkurse unter dem Motto „Kunst mit dem Tablet“. Mit den beiden Schauspielkursen, die in Kooperation mit Ensemblemitgliedern des Jungen Theaters Leverkusen stattfinden, oder mit der Druckwerkstatt.

Ganz klassisch-künstlerisch kommt das Mal-Atelier daher, bei dem es um die Arbeit mit Staffelei und realer Farbe geht. Traditionell ist die so genannte Mappen-Beratung, in deren Rahmen Jugendlichen und jungen Erwachsenen Tipps mit auf den Bewerbungsweg an Hoch- und Malschulen mit auf den Weg gegeben wird. Es können wieder Geburtstage in den Räumen der Jugendkunstgruppen gefeiert und somit auch externe Interessierte möglicherweise für die Möglichkeiten vor Ort begeistert werden.

Ein Wimmelbild als Programmaufhänger der Jugendkunstgruppen zeigt: Die Menschen sehnen sich wieder nach mehr Gewimmel - auch der kreativen Art. Sascha Pruß/Jugendkunstgruppen Foto:

Angebote in Schulen

Und apropos „extern“: Fast die Hälfte aller Angebote finden in angeschlossenen Schulen oder Räumlichkeiten wie etwa dem Jungen Theater In Opladen statt. Was nichts anderes bedeutet als: „Wir gehen raus in die Stadt und sind überall präsent. Nicht nur hier", wie Claus Faika sagt.

Zudem sind die Jugendkunstgruppen Teil des landesweiten „Kulturrucksack“-Förderporgramms, das mit der Fantastiok gewidmeten Grafikkursen, einem Video-Workshop, dem Theater-Club oder der (schon ausgebuchten) Jugendkunstwoche in den Sommerferien ganz neue Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche schafft, sich kreativ zu betätigen.

Das komplette Programm 2022/23 liegt jetzt in den öffentlichen Institutionen der Stadt aus und ist im Internet einsehbar. Die Teilnahme an Kursen und Workshops - manche ausgewählte sind auch unentgeltlich - kann ab sofort gebucht werden.