Karneval in Schlebusch

Der Nubbel hängt wieder an seinem angestammten Ort – in Schlebusch ist das das Haus Ferger. Angebracht wurde er am 11.11 von der KG Grün-Weiß Schlebusch – vor allem von den Schlebuscher Clowns. Die feiern in diesem Jahr ein jeckes Jubiläum: 11 Jahre. Gegründet wurden die Clowns von Elke Masurowski, „eine Schnapsidee“, sagt ihr Mann. Die Clowns machen nicht nur beim Schlebuscher Karnevalszug und dem Wieversturm Stimmung, sie besuchen auch das Altersheim und sorgen dort für fröhliche Gesichter.

Ein jeckes Jubiläum feiert der Schlebuscher Karnevalszug: 3 x 11 Jahre gibt es die Veranstaltung, die sich zum besucherstärksten Zug Leverkusens entwickelt hat. Rund 45 000 Besucher kommen laut Polizeischätzungen an den Zugweg. „Das Schöne ist, dass der Zug vor allem aus Schlebusch selbst kommt und nicht von den großen Gesellschaften“, sagt der 1. Vorsitzende Hans-Peter Teitscheid. Viele Schulen und Vereine ziehen am Karnevalssamstag mit durch die Straßen.

Auch die Tanzgruppen der KG Grün-Weiß sind dann natürlich wieder mit dabei: Die kleinen Schlebuscher Pänz und „Die Schlebuscher“, die ebenfalls ein Jubiläum begehen, allerdings ein rundes, ganz ohne 11: Die Tanzgruppe begeistert seit 30 Jahren auf den Bühnen der Stadt. (stes)