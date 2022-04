Kinderführung : Schlebuscher Bauernmarkt erkunden und nachhaltig kochen

Leverkusen -

Schlebusch erkunden, auf dem Markt einkaufen und anschließend selbst aus frischen Zutaten kochen – das ist das Programm der Kinderführung, die Stadtführerin Angela Breitrück am Samstag, 9.April, in Zusammenarbeit mit Nina Müller-Rositzke vom Unverpacktladen „fairliebt und hüllenlos“ anbietet. „Wichtig ist mir dabei der Aspekt der Nachhaltigkeit“, erklärt Breitrück. Sie will den Kindern erklären, wie der Bauernmarkt funktioniert und auch den Unterschied zum Schlebuscher Wochenmarkt, hinter dem die Marktgilde steht. „Es macht Spaß auf dem Markt einzukaufen, man kann auch nur zwei Möhren mitnehmen und muss nicht gleich eine ganze Schale kaufen, die dann auch noch Plastikmüll beinhaltet.“



Linsenbolognese ohne Verpackungsmüll

Anschließend will die Stadtführerin den Kindern bei einem kleinen Spaziergang durch Schlebusch noch einige kleine Erläuterungen über das Dorf mitgeben, bis es schließlich zum Unverpacktladen geht, wo gemeinsam eine Linsenbolognese aus den Marktzutaten und den Lebensmitteln des Unverpacktladens gekocht wird. „Sicher genug, damit die Kinder den Eltern auch noch etwas mitbringen können“, verspricht Breitrück.



Zwei weitere Kinderführungen hat sie auch bereits in Planung: Am 20. Juli geht es auf den Schlebuscher Walnusshof, um dort Johannisbeeren zu ernten und daraus Gelee zu kochen. Am letzten Tag der Sommerferien, dem 9. August, dreht sich alles „Rund um den Apfel“ - Ernte auf dem Obstgut Morsbroich und Kompott und Crumble kochen im Unverpacktladen sind geplant. „Da können Kinder auch sehen, dass man Äpfel mit Macken nicht wegwerfen muss, sondern prima weiterverarbeiten kann“, sagt Breitrück.



Die Kinderführung über den Schlebuscher Bauernmarkt mit anschließendem Kochen findet am Samstag, 9. April, statt. Treffpunkt ist um 12 Uhr vor dem Unverpacktladen „fairliebt & hüllenlos“ Bergische Landstraße 40, das Programm ist ab dem Grundschulalter geeignet und auf drei Stunden angelegt. Im Kostenbeitrag von zehn Euro sind Material- und Lebensmittelkosten bereits inbegriffen. Anmeldung bei Angela Breitrück unter 0173 5470158