Klatschen für Helfer: Leverkusener wollen sich an Corona-Solidaritätsaktion beteiligen

Leverkusen -

In den Sozialen Netzwerken wird zu einer Solidaritätsbekundung für alle Helfer während der Corona-Epidemie aufgerufen. „Lasst uns mit einer Geste zusammenhalten und allen Ärzten, Sanitätern und Krankenpflegern mit einem Applaus danken“, heißt es auf einem Bild das in der Facebook-Gruppe „Nettwerk Leverkusen“ geteilt wurde.



Über 100 Herzen und Likes verteilten die Nutzer dafür. Die Aktion soll bundesweit am Dienstag, 17. März, um 21 Uhr stattfinden. Es wird dazu aufgerufen, am Abend das Fenster zu öffnen und als Zeichen der Solidarität zu klatschen. Die Aktion gab es bereits in Spanien. Tausende versammelten sich dort an Fenstern und auf Balkonen.