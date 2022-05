Klezmer, Trödel und Kunstmatinee: Das ist in Leverkusen am Feiertag und Wochenende los

Was ist los am Wochenende?

Wir stellen für Sie Veranstaltungen, Konzerte und weitere Tipps zusammen

Leverkusen -

Was ist am kommenden Feiertag und am Wochenende los? Wir haben Tipps gesammelt.

Christi Himmelfahrt, 26. Mai



Livemusik: „Crazy freilach“ in der Friedenskirche

Das Leverkusener Klezmer-Ensemble „crazy freilich“ spielt am Donnerstag, 26. Mai, um 19.30 Uhr in der Friedenskirche an der Merziger Straße 2-4 ein Konzert. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf für 15 Euro bei der Evangelischen Jugend Schlebusch an der Martin-Luther-Straße 4, bei der Buchhandlung Gottschalk an der Mülheimer Straße 8 und im Forum-Kartenbüro, Am Büchelter Hof 9, zu haben. An der Abendkasse kosten sie 17 Euro. (dre)



Sportverein feiert Jubiläum



Am 18. März 1920 wurde der BV Wiesdorf im Gasthaus Zur Post in der Hauptstraße von Leverkusen Wiesdorf gegründet. Zwei Jahre lang war es pandemiebedingt nicht möglich, den 100. Geburtstag zu feiern – das soll nun beim traditionellen Vatertagsturnier unter dem Motto „100+2“ nachgeholt werden. Am 26. Mai wird ab 10 Uhr auf dem ESV Sportplatz an der Robert-Blum-Straße das Turnier mit zehn Mannschaften und Rahmenprogramm ausgetragen. Als besonderes Highlight wird es ab 18 Uhr Livemusik der Band „Carbonara Split“ geben. Besucher sind willkommen. (stes)



Trödelmarkt



Die Evangelische Kirchengemeinde an Dhünn Wupper und Rhein lädt für Donnerstag, 26. Mai, von 10 bis 16 Uhr zu einem Trödeltag rund um Frau und Kind in die Hoffnungskirche, Solinger Straße 101. Es gibt Kaffee und selbstgebackenen Kuchen und eine Einlage des Leverkusener Shanty Chors zum Mittag. Der Erlös ist für Menschen aus der Ukraine bestimmt.

Hitdorfer Schützenfest



Auch die Hitdorfer Schützen feiern wieder nach zweijähriger Coronapause. Am Donnerstag, 26. Mai, startet der große Festzug um 11.30 Uhr auf der Anliegerstraße Am Werth, schräg gegenüber des Kirmesplatzes. Weiter geht es mit Zugvogelschießen und Schützenparty.

Freitag, 27. Mai

Comedy Magic Show

Im Scala treten am Freitag Christopher Köhler, Marco Weissenberg und Lars Ruth als Magier auf. Das Scala bewirbt den Auftritt als „erfolgreichste Magic Ensemble Show Deutschlands“. „Diese Show ist einmalig und so ist auch jeder Abend. Das Publikum wird aktiv in die Show eingebunden“, heißt es. Um 20 Uhr geht es los. Mehr Infos auf www.scala-leverkusen.de oder unter 02171/767959.

Dadaismus im Erholungshaus

Die Ursonate wird am Freitag um 19.30 Uhr im Erholungshaus aufgeführt. Ist es eine Komposition oder ein Lautgedicht? Die Ursonate wurde von Kurt Schwitters im Laufe von zehn Jahren geschaffen. Sie sei ein Werk voll subtiler Ironie; eine Persiflage auf die Form einer klassischen Sonate, heißt es. Inspiriert durch das dadaistische Buchstabenpoem „fmsbwtözäupggiv?mü“ (1921) seines Freundes Raoul Hausmann. Die Ursonate ist die Referenzgröße der Lautpoesie: reine Phonetik, frei von allen Assoziationen. Am Freitag stellen sich Luise Enzian, Kaan Bulak und Michael Schmid der Herausforderung, neues Licht auf dieses Werk zu werfen. Tickets kosten 22 Euro und können unter anderem unter der 0214/3 04 12 83 bestellt werden.

Samstag, 28. Mai



Blues- und Boogie-Piano im Topos



Am Samstag, 28. Mai, präsentiert Christian Christl ab 20 Uhr wieder bei "The Boogie Woogie Dream - die 1940er Jahre" Lieder und Geschichten aus der ganz frühen Zeit des Blues- und Boogie Pianos. Der Abend im Topos an der Hauptstraße 134 kostet 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro.



Reparaturcafé

Die Ehrenamtlichen des Vereins Ausbesserungswert bieten bei ihrer „Reparaturwertstatt" am Samstag, 28. Mai, von 11 bis 15 Uhr im Probierwerk an der Stauffenbergstraße 14-20 (Eingang über Straße „Zur Alten Fabrik") Unterstützung bei der Reparatur von kaputten Dingen.



Vernissage: Jugendliche Kunst



Zum Abschluss der Begegnung von Jugendlichen der Jugendkunstgruppen Leverkusen mit Schülerinnen und Schülern der Musik- und Kunstschule Schwedt/Oder im Rahmen des Projekts „Stadt am/im Fluss“ zeigt eine Vernissage am Samstag, 28. Mai, um 18 Uhr in der Flurgalerie an der Kerschensteinerstraße 4 die Arbeiten, die dabei entstanden sind. Weitere Infos im Web. (dre)

www.jugendkunstgruppen.de

Sonntag 29. Mai



„Lost Boys" spielen Country, Blues und Folk



Der Bostoner Singer-Songwriter Jay Ottaway ist mit seiner Band „Lost Boys" am Sonntag, 29. Mai, im Topos an der Hauptstraße 134 zu Gast. Ab 20 Uhr präsentieren sie Songs zwischen Country, Blues, Folk und Rock'n'Roll. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Matinee: Galerie öffnet Sonntagmittag



Zu einer Matinee lädt die Galerie „FlowFineArt“ am Sonntag, 29. Mai, ab 11 Uhr an die Rheinstraße 54 nach Hitdorf ein. In der aktuellen Schau stellen Dieter Laue, Gabriele Musebrink, Uwe Langmann, Martin Sieverding und Klaus Schröder Malerei, Holzobjekte, Fotografien und Skulpturen aus. (dre)



VHS-Musizierkreis: Abschiedskonzert für Professor



Seit 1963 leitet der Schlebuscher Werner Kämmerling den Musizierkreis der Volkshochschule Leverkusen: Beim Abschiedskonzert am Sonntag, 29. Mai, um 11 Uhr im Spiegelsaal des Schlosses Morsbroich an der Gustav-Heinemann-Straße 80 übergibt er den Dirigentenstab an seine Nachfolgerin Heike Gorny. Auf dem Programm steht sommerliche Musik aus Klassik und Romantik. Der Eintritt kostet fünf Euro. (dre)