Kontrollen sollen das Bewusstsein schärfen

Die Polizei Köln wird weiterhin dabei bleiben, Geschwindigkeitskontrollen in Köln und Leverkusen anzukündigen. Nach Kritik an dieser Praxis hat Polizeipräsident Uwe Jacob klargestellt: „Wir haben und werden die Bereiche, in denen geblitzt wird, weiter ankündigen, ohne die genauen Messstellen zu nennen. Das schafft Transparenz gegenüber der Bevölkerung und entspricht gleichzeitig den Vorgaben aus dem Innenministerium. Ich glaube nicht, dass eine angekündigte Geschwindigkeitskontrolle auf einer bestimmten Straße dazu führt, dass die Verkehrsteilnehmer an der Messstelle nur kurz vom Gas gehen, um dann wieder zu beschleunigen. Die regelmäßigen Ankündigungen schärfen nach meiner Überzeugung vielmehr das Gefahrenbewusstsein der Autofahrerinnen und Autofahrer und machen zudem deutlich, dass es uns nicht um »Abzocke«, sondern um die Verkehrssicherheit geht.“ (ger)