Kultur-Vorschau 2019: Star-Ermittler, Tänzer und zwei Jubiläen in Leverkusen

Leverkusen -

Ein Leverkusener Komponist, ein Star des New Wave, kölsche Ikonen, musikalische „Tatort“-Kommissare und TV-Moderatoren, zwei große Jubiläen: Das kommende Kulturjahr 2019 beschert Leverkusen einige Besonderheiten. Das steht bereits kurz vor dem Jahreswechsel fest. Ein kleiner Ausblick über erste Termine, die bereits bekannt sind.

Ten Years after

Den Auftakt macht die britische Bluesrocklegende Ten Years After, die am 10. Januar ins Scala nach Opladen kommt. Es ist nicht der erste Auftritt der Band um die beiden Gründungsmitglieder Ric Lee und Chick Churchill in diesem Club: Ten Years After sind bereits zweimal hier gewesen, um einen Gruß aus den Siebzigern zu übermitteln und von ihrem Auftritt beim legendärsten aller Festivals, dem Woodstock, zu berichten. Apropos „erzählen“: Das wird auch „Rockpalast“-Vater Peter Rüchel tun – und zwar am 7. April im Topos (Hauptstraße 134), wenn er gemeinsam mit dem Musiker Bastian Korn Anekdoten aus seinem langen Schaffen als Veranstalter legendärer TV-Konzerte berichten wird.

York Höller feiert den 75.

Am 17. Januar steht dann der weltweit renommierte Leverkusener Komponist York Höller im Mittelpunkt des Interesses: Höller wird 75 und bekommt im Spiegelsaal sowie drei Tage später (20. Januar) im Erholungshaus jeweils ein Konzert zu seinen wohlverdienten Ehren kredenzt: Im Schloss, wo er selber zugegen sein wird, präsentieren die Musiker des Zephyr-Bläserquartetts sowie der Pianist Paulo Alvares unter anderem zwei seiner eigenen Werke („Scan“ für Flöte solo und die Beethoven-Hommage „Weit entfernt und doch so nah“).

Stars im Erholungshaus

Im Erholungshaus wiederum spielen Nina Gurol und Till Hoffmann (Klavier) seine Partita sowie seine „Diaphonie“ für zwei Klaviere. Höller ist Träger des „Grawemeyer“-Preises, des „Nobelpreises“ der zeitgenössischen Musik, und seiner Heimat bis heute treu. Dass Fernseh-Moderator Reinhold Beckmann auch mit Tönen umgehen kann, beweist er am 9. Februar, wenn er mit seiner Band im Scala gastiert. Axel Prahl wiederum, Star-Ermittler aus dem Münsteraner „Tatort“ ist am 1. und 2. Februar im Erholungshaus zu Gast und widmet sich der Musik, unterstützt vom Inselorchester. Die englische Entertainer-Legende Jools Holland wiederum bringt am 12. März den Sänger der New-Wave-Band Soft Cell, Marc Almond, mit ins Scala. Almond machte sich und seine Band unsterblich mit dem Hit „Tainted Love“.

Philippe Kratz

Der Leverkusener Tänzer Philippe Kratz gastiert am 6. Juni als zurückgekehrter verlorener Sohn der Stadt mit seinem Aterballetto aus Italien zurück und präsentiert im Erholungshaus erstmals auf Leverkusener Boden eigene Choreografien. Stargeiger Daniel Hope macht wieder gemeinsame Sache mit dem hiesigen Ensemble für Alte Musik L’arte Del Mondo und spielt „Die vier Jahreszeiten recomoposed“ im Erholungshaus. Und die Bayer-Philharmoniker führen eben dort am 10. März das bewegende Holocaust-Oratorium „I Believe“ von Zane Zalis auf.

Zwei Jubiläen

Und dann stehen in 2019 ja auch noch zwei Jubiläen an, die in Leverkusen für Aufsehen sorgen: Der Jazzclub Topos an der Hauptstraße 134 feiert ebenso 50. Geburtstag wie die gute Kulturstube der Stadt, das Forum. Wie genau die Betreiber der beiden Einrichtungen – der Verein „Jazz Lev“ und die „Kultur-Stadt-Lev“ (KSL) diese Feiertage begehen werden, das steht zwar noch nicht fest. Indes: Es dürfte definitiv nicht leise zugehen. Schließlich gilt immer noch: Ehre, wem Ehre gebührt. Karten für die Veranstaltungen sind bereits an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie bei den Veranstaltern Mecky Media (Scala), KSL (Forum) und Bayer-Kultur (Erholungshaus) erhältlich.

