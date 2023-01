„Lev ist bunt“ – neues Bündnis gegen Rechts

Leverkusen – In Leverkusen hat sich ein neues Bündnis gegen Rechts gegründet. Dem losen Zusammenschluss, der sich „Lev ist bunt“ nennt, haben sich Mitglieder und Vertreter der SPD und der Gewerkschaften, der Grünen, Linken, Caritas und Arbeiterwohlfahrt, des Flüchtlingsrates sowie der Initiativen „Stoppt Titip“ und „513 Nazifrei“ angeschlossen. Gemeinsam wollen sie gegen rechtsextreme Bestrebungen und für eine demokratische und freiheitliche Grundordnung auftreten.

Eine erste gemeinsame Aktion hat es bereits im vergangenen Oktober in Gestalt einer Gegenkundgebung zu einem Marsch Rechter durch Wiesdorf gegeben. In Kürze soll es weitere gemeinsame öffentliche Aktionen geben, kündigte SPD-Vorsitzende Aylin Dogan in dieser Woche an. (ger)