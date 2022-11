Leverkusen-Bürrig – In Bürrig musste die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag um kurz nach 15 Uhr zu einem Brand ausrücken, der vermutlich im Keller ausgebrochen war. Die genaue Ursache ist nach Feuerwehrangaben noch unklar, möglicherweise war ein elektrischer Defekt schuld. Starker Rauch war aus dem Haus in der Heinrich-Brüning-Straße, in dem sich zum Zeitpunkt keine Personen aufgehalten haben, gequollen.



Die Feuerwehr löschte den Brand und entlüftete das Gebäude, verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (BB/aga)