Leverkusen – Sie sind los, die Clowns. Die Artisten. Und die Höhner. Am Mittwoch startete das zehntägige Gastspiel der „Höhner Rockin’ Roncalli“-Show auf der Schusterinsel in Opladen. Bis Sonntag, 2. Juni, wird dieser Mix aus Artistik und Musik in der Manege ein Dutzend Mal zu sehen sein. Bereits am ersten Abend strömten zahlreiche Besucher ins große blaue Zelt – und zogen nach zweieinhalb Stunden optischer und akustischer Reizüberflutung begeistert wieder von dannen.



Eine Besprechung der Premiere gibt es Ende der Woche natürlich auch beim „Leverkusener Anzeiger“.