Leverkusen vergibt einen Heimat-Preis

In den kommenden drei Jahren will die Stadt Leverkusen jeweils einen Heimat-Preis zur Würdigung örtlichen Engagements vergeben. Diesen Beschluss soll der Stadtrat in seiner Sitzung am 16. Dezember treffen. Die Stadt greift damit eine Initiative des Landesministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung auf, das der Stadt dafür ein Preisgeld von jährlich 15 0000 Euro zur Verfügung stellt.

Unter Berücksichtigung der bereits in der Stadt vergebenen Auszeichnungen und Preise (Leverkusen-Taler, Leverkusener Löwe, Wirtschaftspreis) soll der Kreis der Bewerber auf ortsansässige Vereine, Initiativen, Projektgemeinschaften, freie Träger sowie andere Organisationen, in denen ehrenamtlich gearbeitet wird, beschränkt werden. Bei der Vorberatung im Hauptausschuss der Stadt wurde angeregt, das Preisgeld auf jährlich drei Preisträger mit 7000, 5000 und 3000 Euro aufzuteilen. Und es sollten in der Jury neben Vertretern aus Rat und Verwaltung auch weitere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mitwirken, regte Rüdiger Scholz (CDU) an, um die „Politiklastigkeit“ der Preisvergabe einzuschränken. (ger)