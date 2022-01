Leverkusener angeklagt: Kurzschluss setzte dem Cannabis-Anbau im Kinderzimmer ein Ende

Leverkusen -

Cannabisanbau im Kinderzimmer? Ein 40-jähriger Leverkusener soll in großem Stil Marihuana in seiner Wohnung angebaut haben und stand nun mit einem weiteren Mann wegen Herstellung und Handel mit nicht geringen Mengen an Betäubungsmitteln vor Gericht. Grund für die Einleitung eines Strafverfahrens war jedoch nicht das Aufdecken des illegalen Geschäfts durch die Polizei, sondern die Selbstanzeige durch den Angeklagten.