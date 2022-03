Leverkusener Rätselrallye: Im April können Familien die drei Museen erkunden

Leverkusen -

Wie heißt das Kunstwerk im Schlosspark Morsbroich, in dem man so richtig schön nass werden kann? Welches mysteriöse Zeichen ist im Inneren der Pyramide aus alten Autobahnschildern am Naturgut Ophoven zu finden? Und wann wurde der Freudenthaler Sensenhammer gegründet?

Ab April können sich Familien auf eine Rätseltour rund um drei Museen machen. Ein Fragebogen regt zum Erkunden an und ist so niedrigschwellig gestaltet, das auch kleine Kinder mitmachen können. „Und man muss auch kein Museum betreten“, Ute Pfeiffer-Frohnert, Leiterin des Kinder- und Jugendmuseums Energiestadt.



Besucher an die Museen locken

Alle Fragen sind von außen zu beantworten und die Teilnahme damit vollkommen kostenfrei. „Aber wir freuen uns natürlich, wenn jemand auch in die Museen reinschauen mag.“ Ziel der Aktion ist eben auch, den Bürgerinnen und Bürgern ihre Museen ins Gedächtnis zu rufen und sie anzuregen, die Orte für sich zu entdecken.



Dafür haben sich das Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer, das Museum Morsbroich und das Kinder- und Jugendmuseum Energiestadt zusammengeschlossen. Bei der Vorstellung der „Museum³ Erkundungsrallye“ am Naturgut, kam spontan die Idee auf, ob man das zugehörige Faltblatt nicht auch auf Ukrainisch übersetzen könnte, um den vielen vor dem Krieg Geflüchteten die Stadt näher zu bringen und den Kindern eine Abwechslung zu bieten.

Dezernent Marc Adomat war dem gegenüber aufgeschlossen: „Vielleicht ist diese Entdeckungstour durch Leverkusen auch eine tolle Aktion für Neuankömmlinge.“ Außerdem habe sich durch Corona und Personalwechsel ergeben, dass die drei Museen stärker miteinander kommunizieren, das freut den Kulturbeauftragten besonders: „Es ist schön, dass unsere Museen enger zusammen wachsen und sich gemeinsam überlegen, wie sie mehr Menschen anziehen können.“



Gewinne werden verlost

Die Rallye startet ab dem 1. April, die Faltblätter gibt es an allen drei Stationen. Es müssen auch nicht alle Stationen auf einmal besucht werden – bis zum 30. April ist Zeit, die ausgefüllten Blätter an einen Standpunkt abzugeben. Wer die richtigen Antworten hat, kann auf einen Gewinn hoffen: In der Verlosung sind Eintrittskarten und ein Kindergeburtstag auf dem Naturgut Ophoven.