Mehr Arbeitslose, mehr offene Stellen im August

Bewegungen in sowohl negativer wie auch positiver Richtung gab es im August auf dem Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitslosen ist in Leverkusen angestiegen – die Nachfrage nach Arbeitskräften aber ebenfalls. „Die Arbeitgeber melden uns wieder mehr offene Stellen – hier scheint das „Sommerloch“ überwunden“, so Marcus Weichert von der Arbeitsagentur Bergisch Gladbach.

Im August als arbeitslos gemeldet waren in Leverkusen 6550 Personen, das ist ein Zuwachs von 89 Personen (+ 1,4 Prozent) im Vergleich zum Juli. Im Vergleich zum August 2018 ist es ein Anstieg von mehr als fünf Prozent.

Neu gemeldet wurden der Agentur 377 Stellen im August; das sind 79 oder 26,5 Prozent mehr als im Vormonat und 104 (+ 38,1 Prozent) mehr als im August des vergangenen Jahres. Auch im Bezirk Wermelskirchen stieg die Zahl der Arbeitslosen im August an: um 0,7 Prozent auf insgesamt 2277. Für Leichlingen und Burscheid wurden 656 beziehungsweise 639 Arbeitslose gemeldet.

Wer eine Ausbildungsstelle sucht, für den ist es noch nicht zu spät. „Bis in den Oktober hinein besteht in der Regel die Möglichkeit, noch in eine Ausbildung einzusteigen“, sagt Marcus Weichert. In Leverkusen sind derzeit noch 232 unbesetzt. (aga)