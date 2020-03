Meister des Energiesparens

Deutschlands Schülerinnen und Schüler gegen den Klimawandel: Beim „Energiesparmeister-Wettbewerb“ des Bundesumweltministeriums sind überzeugende Klimaschutzprojekte an den Schulen in Nordrhein-Westfalen gefragt. Das Augenmerk bei der Verwertung liegt insbesondere auf dem Nutzen im Vergleich zum Aufwand, der Innovation und Kreativität sowie auf der Darstellung in Bild, Videos, Text und Kommunikation. Neben dem Preisgeld von 2500 Euro locken weitere Gewinne und eine Einladung zur Preisverleihung nach Berlin. Noch bis 31. März können sich Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte aller Schulformen und aller Altersstufen, solo oder im Team eine Online bewerben. (dre) www.energiesparmeister.de