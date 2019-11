Musik über mehrere Jahrhunderte

„Klassik um Fünf“ heißt das halbjährliche Konzert des Leverkusener Kammerorchesters, mit dem die Dirigentin des ehemaligen Orchesters der Kasinogesellschaft, Gabriele Nußberger, vor allem eher unbekannte Komponisten zur Aufführung bringen will – so auch am Sonntag. Der Abend in der gut besuchten Christuskirche an der Dönhoffstraße beginnt mit einer Sinfonie von Johan Joachim Agrell (18. Jh.), der im Barock mit Elementen der Vorklassik komponierte und zu seiner Zeit weit reiste. Die Sinfonie in D-Dur zeigt schnelle, fröhliche Melodien und endet auf einer ungewöhnlichen vorgehaltenen Harmonie.

Es folgen drei Nummern einer dreistimmigen Fantasie von Giovanni Bassano (Ende 16. Jh.), die sehr gesanglich klingen und doch ohne Texte komponiert wurden. Bassano war Instrumentalmusiker am Markusdom in Venedig, bei der „Fantasia“ handelt es sich um das älteste seiner erhaltenen Werke. Die Töne der Sätze gehen träumerisch ineinander wie die Wellen an den Ufern der Lagunenstadt, wenn auch die Streicher häufig leicht danebenliegen.

Als letztes Stück vor der Pause wählte Nußberger Telemanns einziges Konzert für Viola. Der Solist Klaus Müller bringt seine Bratsche mit einem dynamischen, spitz zulaufenden Barockbogen zum Singen. Der studierte Violinist und Bratschist ist Mitglied des Barockorchesters „Festa d’Orecchi“ und spielt im Folgenden auch im Orchester die Geige. Ungewöhnlich tiefe Stellen im Largo werden abgelöst von einem luftigen Allegro, das schon in unsere heutige Popkultur Einzug gehalten hat. Nicht unpassend bezeichnen manche Telemanns Kompositionen auch als „barocke Popmusik“. Auch Bach und Händel sollen seine neuesten Stücke im 18. Jahrhundert abonniert haben.

Breites Musikspektrum

Die zweite Hälfte wartet mit „Lady Radnor“s Suite“ von Hubert Parry (Ende 19. Jh.) auf, die der Engländer für das Frauenorchester der Countess of Radnor komponierte. „Wir spielen ein breites Spektrum vom 16. Jahrhundert bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts“, erzählt Gabriele Nußberger, „das wollen wir gern zeigen“. Die Musiker sind Nußberger verbunden: „Wir sind sehr froh, unsere Dirigentin zu haben“, fügt die erste Geige freudig hinzu. Abgeschlossen wird die „Klassik um Fünf“ mit der Sinfonie in D-Dur des Tschechen František Xaver Brixi (18. Jh.). Heute leicht in Vergessenheit geraten, war der in Prag wirkende Künstler bereits zu Lebzeiten anerkannter Komponist.

Das Kammerorchester freut sich immer über erfahrene Hobbymusiker und Wiedereinsteiger, die Lust haben, mit zu musizieren. Geprobt wird mittwochs um 19.45 Uhr in der Musikschule, Friedrich-Ebert-Straße 41, Raum 109. Das nächste Konzert wird im Mai 2020 stattfinden.