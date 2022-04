Nach Explosion in Leverkusen: Ermittler haben vierten Currenta-Beschäftigten im Visier

Currenta hat am Freitag darauf hingewiesen, dass eine Genehmigung, jedes Jahr insgesamt fast 100 Millionen Kubikmeter Grundwasser am Rhein abzupumpen und später wieder abzugeben, nunmehr zur Erneuerung anstehe. 74,9 Millionen werden im Hitdorfer Wasserwerk geschöpft, 22,5 Millionen Kubikmeter in Wiesdorf. Die Genehmigungen sind nach Angaben des Chempark-Betreibers 20 Jahre alt, wurden also noch zu Bayer-Zeiten von der Bezirksregierung erteilt. Detaillierte Unterlagen dazu sollen ab Montag, 25. April, einen Monat lang im Internet bereit stehen: auf der Seite der Bezirksregierung Köln und der Sammelseite zu Umweltverträglichkeitsprüfungen.



Wie bei Bebauungsplänen können Personen, die sich von der wasserrechtlichen Genehmigung betroffen sehen, Einwendungen erheben. Dafür sind zwei Monate Zeit, in diesem Fall also bis Freitag, 24. Juni. Die Unterlagen liegen auch in den Umweltämtern von Leverkusen und Köln aus. In Leverkusen findet man die Dienststelle in der Quettinger Straße 220, zweite Etage, Raum 219. Der Besuch sollte aber angekündigt werden, per Mail oder telefonisch unter ☎ 0214/ 406 3215. Ansprechpartnerin ist Karla Marschollek. Sie kann auch Hinweise geben, wie eine Einwendung gegen die neue wasserrechtliche Genehmigung die Behörden erreicht.