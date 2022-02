Leverkusen -

Acht Monate hat es gedauert: Am 10. März will Rewe die Filiale in Opladen an der Düsseldorfer Straße wieder eröffnen. Das teilt das Unternehmen am Sonntag auf Facebook mit.

Rewe Rahmati war im Juli wie so viele Geschäfte entlang der Düssldorfer Straße vom Hochwasser betroffen gewesen. Nach wie vor sind viele Läden geschlossen. (aga)