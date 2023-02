Leverkusen – Facebook-Nutzer David Casper Franke nennt sein Video einen „kleinen Beitrag“, einen „etwas besseren, klügeren und gewaltfreieren Versuch, unsere schöne Bahnstadt so sauber und so ungefährlich wie nur möglich für unsere Kinder und Jugendlichen beizubehalten“. Dahinter verbirgt sich eine Müllsammelaktion. Franke hat das Video am Montag gepostet: Es zeigt ihn, wie er mit seinen Söhnen die Skateranlage von Glasscherben und Müll befreit.

Die Party in der Neuen Bahnstadt vor knapp zehn Tagen habe „fast jedem aufs Gemüt geschlagen“, sagt er, äußert aber Verständnis für die Jugendlichen: „Man sollte die Jugend machen lassen, das haben wir nichts anders gemacht damals.“ Doch gleichzeitig richtet er einen Appell an die Jugendlichen: „Ich bin für eine offene, lustige, rücksichtsvolle und lebenslustige neue Generation: Aber denkt an die Menschen, die hier im Nachhinein auch ihre Zeit verbringen möchten. Kinder, die hier spielen möchten. Ältere Mitmenschen, die einfach gerne spazieren gehen.“

Viele weitere Nutzerinnen und Nutzer im Nettwerk auf Facebook haben positiv auf das Video reagiert: „Coole Aktion. Du bist zumindest deinen Kindern ein großes Vorbild! Und hoffentlich auch einigen anderen“, schreibt eine Userin. Am Samstag vor einer Woche musste die Polizei eine Party in der Neuen Bahnstadt mit bis zu 500 Gästen beenden. Ausufernder Alkoholkonsum und Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung hatten das Ordnungsamt auf den Plan gerufen, das schließlich die Polizei einschaltete. (aga)