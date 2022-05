Nächtliche Fahrbahnarbeiten: A3 bei Leverkusen wird teilweise gesperrt

Leverkusen -

In den kommenden beiden Wochen kommt es auf der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen und dem Autobahndreieck Langenfeld nachts zu Einschränkungen des Verkehrs. Die Autobahn GmbH Rheinland lässt in diesen Nächten Arbeiten an der Fahrbahn ausführen.



Umleitungen ausgeschildert

Das hat Auswirkungen: Von Montagnacht (9./10. Mai) bis Mittwochnacht (11./12. Mai), jeweils von 21 bis 5 Uhr, steht den Verkehrsteilnehmern auf der A3 in Richtung Oberhausen im Bereich des Autobahnkreuzes Leverkusen nur eine durchgängig befahrbare Parallelspur zur Verfügung. Zudem ist in diesen Nächten keine direkte Zufahrt von der A1 aus Dortmund kommend auf die A3 nach Oberhausen möglich. Eine Umleitung über die übrigen Verbindungen im Kreuz ist mit Rotem Punkt ausgeschildert.



Von Mittwochnacht (11./12. Mai) bis Freitagnacht (13./14. Mai), jeweils von 20 bis 5 Uhr, ist auf der A3 in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen und dem Autobahndreieck Langenfeld nur eine von drei Fahrspuren befahrbar. An der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen ist in diesen Nächten in beiden Fahrtrichtungen keine Auf- und Abfahrt möglich. Umleitungen über die Anschlussstelle Solingen und über das Autobahnkreuz Leverkusen sind mit Rotem Punkt ausgeschildert.



Donnerstagnacht (12./13. Mai) und Freitagnacht (13./14. Mai) sowie Montagnacht (16./17. Mai), jeweils von 20 bis 5 Uhr, kommt es im Autobahndreieck Langenfeld zu wechselnden Sperrungen. Umleitungen über die Anschlussstellen Solingen beziehungsweise Langenfeld-Immigrath sind mit Roten Punkten ausgeschildert. (ger)