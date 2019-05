Nahverkehr: Mehrheit wünscht Mobilitätsstation

Leverkusen -

Der Vorschlag der SPD-Fraktion, auf dem bisherigen Parkplatz an der Dhünnstraße nahe der Wöhlerstraße eine Mobilitätsstation mit Fahrradparkhaus, E-Ladesäulen und Carsharing einzurichten, ist im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen mit deutlicher Mehrheit unterstützt worden. Neben der SPD stimmten auch Grüne, FDP, Opladen plus und Soziale Gerechtigkeit dafür, CDU und Bürgerliste waren dagegen.

CDU wollte vertagen

Ina Biermann-Tannenberger (CDU) wollte das Thema vorerst zurückstellen und eine solche Station erst nach Inbetriebnahme des neuen Wiesdorfer Busbahnhofs in Betracht ziehen. Klaus Wolf (Grüne) hielt dem entgegen, der Bahnhof sei viel zu weit weg von der Fußgängerzone. Wer mit dem Fahrrad nach Wiesdorf komme, wolle möglichst bis vor die Tür fahren, da sei die Dhünnstraße gegenüber vom Kinopolis ein sehr guter Standort.

Dirk Löb (SPD) sah in der neuen Einrichtung auch eine Gelegenheit, in diesem Abschnitt der Dhünnstraße aufzuräumen. Mit dem parkenden Verkehr, der sich weiter bis in die Kolonie dränge, gebe es schließlich immer wieder Ärger.

Was auch Uwe Bartels (FDP) so sieht, der daran erinnerte, dass mit der Station an dieser Stelle auch Sondersperrungen in der Vorweihnachtszeit entbehrlich würden. Außerdem werde die Mobilstation am Busbahnhof erst ganz zuletzt eingerichtet, wenn die RRX-Trasse und der bisherige Bahnhofsbereich fertig seien. Das werde also dauern.