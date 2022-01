Neubau in Leverkusen-Schlebusch: Neues Pfarrzentrum geplant

Leverkusen -

Die katholische Kirchengemeinde Sankt Andreas in Schlebusch rüstet auf. In unmittelbarer Nachbarschaft der doppeltürmigen Pfarrkirche, neben dem etwa gleich alten Haus der Begegnung an der Bergischen Landstraße, soll längs der Durchfahrt zum Altenheim Sankt Elisabeth ein neues Pfarrzentrum errichtet werden.



Wo sich zurzeit Parkplätze neben dem Kirchenschiff erstrecken, soll in absehbarer Zeit das neue Pfarrzentrum errichtet werden. Peter Rakoczy Foto:

Das Gebäudeensemble an der Kirche soll in seinem denkmalgeschützten Bestand saniert und modernisiert sowie um einen zweigeschossigen Erweiterungsbau ergänzt werden, um die verschiedenen Nutzungen zu optimieren. Darin sollen ein 200 Quadratmeter großer Pfarrsaal, eine Bibliothek nebst Foyer und Café sowie zusätzliche Arbeitsräume entstehen. Der bisherige Pfarrsaal hinter der Kirche, an der Dechant-Fein-Straße, soll dafür aufgegeben werden.

2020 hat die Gemeinde dafür in Abstimmung mit der Stadtverwaltung einen Realisierungswettbewerb für ein Gesamtkonzept ausgeschrieben, der vom Kölner Büro LK Architekten gewonnen wurde. Im Ergebnis soll sich der Neubau denkmalverträglich in seine Umgebung einfügen. Ein eigens dafür vom Rat zu beschließender Bebauungsplan beschäftigt ab der kommenden Woche die Fachausschüsse.