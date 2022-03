Neue Ausstellung in der Villa Römer: Chorgeschichte in Leverkusen entdecken

Leverkusen -

Gesangschöre sterben aus. Und das immer häufiger. Besonders betroffen sind dabei meist Traditionsvereine. Einige dieser Vereine stellten der Stadtgeschichtlichen Vereinigung Leverkusen ihre Archive zur Verfügung, die das zum Anlass nahm, an die Geschichte der Chöre zu erinnern. Am kommenden Sonntag, 27. März, eröffnet die Ausstellung „Chorgeschichte in Leverkusen“ um 11 Uhr in der Villa Römer.