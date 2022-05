Neue Ausstellung in Opladen: „Stadtfacetten“ mit der Kamera festgehalten

Leverkusen -

Der urbane, der städtische Raum hat seit jeher seinen Reiz: Die Architektur ist eine andere als auf dem Land. Die Menschen, die sich durch die Stadt bewegen sind andere.

Kurzum: Und dass sich eine komplette Ausstellung bezüglich Titel und Motiv mit „Stadtfacetten“ beschäftigt, so wie jetzt im Falle des Vereins zur Förderung künstlerischer Bildmedien in Opladen, ist weder verwunderlich noch selten.

Kein Ansatz gleicht dem anderen

Gewidmet haben sich dem Thema im Vorfeld die Mitglieder der Fine-Art-Printgruppe des Vereins, der seine Arbeitsräume und Galerie an der Düsseldorfer Straße 29 in Opladen hat. Und was auffällt: Kein Ansatz gleicht dem anderen.

Willy Borgfeldt etwa fotografierte unter dem Namen „Love City Life“ Menschen in Köln, Düsseldorf und Leverkusen, die sich dort im alltäglichen Terrain, im Freizeitumfeld bewegen – dem Biergarten, dem Rheinufer, der Innenstadt – und druckte die Bilder auf Zeitungspapier, um den symbolischen Begriff des „Moments“, des vorbeistreichenden Alltags zu betonen.

Walter Goralski betrachtete die unterirdischen U-Bahn-Haltstellen der Domstadt, die mit ihrer Architektur mitunter wie Kathedralen aussehen. Lothar Degen suchte „Dark Sides Of The Street“, also die dunklen Ecken, und fand sie in Opladen mit angesprühten und verklebten Hauseingängen, heruntergekommenen Kneipenschildern, schmutzigen Straßen.

„Urban Sports“ und der Dom

Andere Bilderserien beschäftigen sich mit „Urban Sports“ – also sportlichen Betätigungen in der Stadt zwischen Longboardfahren und Radeln. Dem Aufspüren von Bäumen in den Stadtmitten. Oder einfach bekannten Gebäuden wie dem Kölner Dom oder dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Entstanden sind die Bilder innerhalb der vergangenen zwölf Monate in allen mittelgroßen bis großen Städten NRWs, darunter Leverkusen, Köln, Düsseldorf, Bonn, Solingen, Monheim am Rhein.

Und: Sie sind allesamt in Schwarz und Weiß gehalten – was ihnen nochmal eine besonders signifikante Note, einen besonders urbanen Charakter beschert, denn: Schwarz und Weiß liegen nach an Grau. Und der Beton der Stadtgebäude ist grau.

Geöffnet bis August

„Stadtfacetten“ ist wird am Donnerstag, 26. Mai, um 15 Uhr in der Galerie des Vereins eröffnet und ist dort bis zum 7. August zu sehen. Öffnungszeiten sind am Freitag, 10. Juni, von 18 bis 21 Uhr, Samstag, 18. Juni, von 15-18 Uhr, Sonntag, 10. Juli, von 15-18 Uhr. Die Finissage ist am 7. August von 15-17 Uhr. Der Eintritt ist stets frei.

www.vfkb-lev.de