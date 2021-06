Neue Bahnstadt Opladen: Neues Leben ins digitale alte Kesselhaus

Leverkusen -

Eine ganze Weile hat sich wenig getan am markanten Kesselhaus im Herzen der Neuen Bahnstadt Opladen. In jüngster Zeit aber ist in rasantem Tempo der Erweiterungsbau vor der früheren Energiezentrale des Eisenbahn-Ausbesserungswerkes vierstöckig in die Höhe gewachsen. Bis Jahresende soll das anspruchsvolle Bauvorhaben an dem denkmalgeschützten Gebäude abgeschlossen sein, das in den ersten Monaten des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden soll.