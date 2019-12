Andreas Degelmann wird ab 1. Januar 2020 als Sprecher der Geschäftsführung gemeinsam mit Geschäftsführer Wolfram Bannenberg die Kplus-Gruppe lenken. Der Betriebswirt ist somit in Zukunft für die 30 Einrichtungen der Kplus-Gruppe in der Region Solingen, Leverkusen, Düsseldorf und im Kreis Mettmann verantwortlich. Degelmann folgt auf den 62-jährigen Gregor Hellmons, der acht Jahre lang im Amt tätig war und nun in den Ruhestand geht. (dre)