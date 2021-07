Newsblog zum Unwetter in Leverkusen: A1 unter Wasser – Verwüstungen werden sichtbar

Leverkusen ist vom Unwetter massiv betroffen.

Wir halten Sie hier über die Lage auf dem Laufenden.

A1 nach wie vor gesperrt

19.28 Uhr: Die A1 ist zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen nach wie vor gesperrt. Bilder zeigen komplett überflutete Fahrbahnen. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer wurden in Burscheid abgeleitet, daher quälten sich den ganzen Tag lange Schlangen durch die Stadt. Auch in Leverkusen herrschte den ganzen Tag über Verkehrschaos in weiten Teilen der Stadt - dort, wo die Straßen passierbar waren.

Schwimmbäder öffnen wieder

18.40 Uhr: Nach der dramatischen Wetterlage konnten die Schäden in den Bädern des Sportpark Leverkusen begutachtet und behoben werden. Daher ist der Sportpark Leverkusen in der Lage, die Bäder CaLevornia mit der Park-Sauna, Hallenbad Wiembachtal, Hallenbad Berg.-Neukirchen sowie die Schwimmhalle MediLev ab Freitag, 16. Juli 2021 zu den gewohnten Zeiten wieder zu öffnen.

Das Freibad Wiembachtal öffnet ab Samstag, 17. Juli 2021 zu den gewohnten Öffnungszeiten. Dafür bleibt das Hallenbad Wiembachtal am kommenden Wochenende wie geplant geschlossen. Ab Montag, 19. Juli 2021, steht das Hallenbad für die Frühschwimmer zur Verfügung. Das Freibad am CaLevornia öffnet voraussichtlich am Mittwoch, 21. Juli 2021.

Strom kommt wieder - teilweise

18.31 Uhr: In Schlebusch sind die meisten Haushalte wieder ans Stromnetz angeschlossen. Einzelne Ausnahmen könne es aber geben, sagte Stefan Kreidewolf von der EVL. In Opladen sieht es deutlich schwieriger aus, da viele Stationen unter Wasser stehen. Die EVL-Mitarbeiter seien die ganze Nacht im Einsatz, versicherte der Pressesprecher. Die Neue Bahnstadt Opladen ist wieder mit Strom versorgt und auch die Fernwärme kann wieder normal geliefert werden.

Warnung vor Parks und Wäldern

18.13 Uhr: In der Anlaufstelle im Landrat-Lucas-Gymnasium in Opladen hatten sich bis zum Nachmittag insgesamt vier Personen gemeldet, teilt die Stadt mit. Da für alle absehbar eine Unterkunft gefunden sein wird, hat die Anlaufstelle um 18 Uhr geschlossen.

Da bereits mehrere Bäume aufgrund des durchnässten Bodens umgestürzt sind und nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Bäume aufgrund des Regens ihre Standsicherheit verloren haben, warnt die Stadt dringend davor, Bereiche mit hohem Baumbestand wie Wälder oder Parks zu betreten.

Die Bielertkirche Anika Distelrath-Lübeck Foto:

Busbetrieb endet um 22 Uhr

17.09 Uhr: Am Donnerstagabend enet der Busbetrieb um 22 Uhr, teilt die Wupsi mit. Zusätzlich zu den Linien, die bereits heute den Betrieb wieder aufgenommen haben, fahren ab morgen früh folgende weitere Linien:

- Linie 203 zwischen Opladen und Lev-Mitte

- Linie 222 über Nittum und Bensberger Straße im Bereich Schildgen/Schlebusch

- Linie 227

- Linie 250 zwischen Solingen und Köln. Ausgenommen ist der Streckenabschnitt zwischen dem Leichlinger Busbahnhof und der Haltestelle „Kohlsberg Abzweig“

- Linie 255 fährt morgen wieder zwischen Chempark und Leichlingen Bahnhof über Stoss

-Linie SB23

Alle anderen Linienwege werden morgen früh erneut überprüft und die Linien befahren, sobald dies die Lage zulässt.

Handynetz ausgefallen

15.40 Uhr: Der Wasserstand der Dhünn sinkt etwas, die Wupper stagniert auf sehr hohem Niveau. Es ist jedoch nach wie vor nicht absehbar, wann das Wasser aus dem Stadtgebiet abfließt, heißt es bei der Stadt. In Opladen ist derweil die Anlaufstelle für Menschen, die aufgrund des Hochwassers nicht in ihre Wohnungen zurück können, seit 14 Uhr im Landrat-Lucas-Gymnasium eingerichtet. Diese wird vom Malteser-Hilfsdienst betreut.

In Schlebusch ist teilweise sowohl das Festnetz als auch die Mobilfunkversorgung ausgefallen. Im Bereich Schlebusch Post (Herbert-Wehner-Straße/Ecke Bergische Landstraße) steht deshalb ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr zur Annahme von Notrufen bereit.

Aktuell informiert der Städtische Krisenstab zur Lage

13.41 Uhr: Insgesamt mussten 20 Personen aus lebensbedrohlichen Lagen gerettet werden, heißt es vom Krisenstab. Zwei Personen wurden aus einem Aufzug in der Gezelinallee gerettet, das Wasser hatte ihnen bereits bis zum Hals gestanden. Weiterhin wurden Bürger aus Souterrainwohnungen und eingeschlossenen Autos gerettet. Schwer verletzt wurde in Leverkusen niemand.

Die Bundeswehr wird ab morgen mit 200 Kräften helfen, 500 - 600 Feuerwehrkräfte aus anderen Bundesländern seien nach Angaben der Stadt auch zugesagt, wann genau sie kommen, ist allerdings noch unklar.

Von einer Flutwelle an der Wupper wurden in der Nacht 40 Schafe mitgerissen. Zehn konnte die Feuerwehr retten, der Rest ist ertrunken, heißt es.

Ulrik Dietzler von EVL sagt, Opladen sei in riesigen Strecken "dunkel und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben". In den Verteilungskästen stehe das Wasser, da könne man nicht ran. Seine Bitte: Wer Wasser im Keller hat, soll auf keinen Fall rein gehen und versuchen, den Strom abzuschalten. Man solle die Störung melden, aber nicht auf Rückmeldung warten. In Schlebusch sieht es besser aus, hier kommt der Strom nach und nach zurück.

An der Herbert-Wehner-Straße auf Höhe des Schlosses hat ein Baum hat Bushäuschen zertrümmert. Stefanie Schmidt Foto:

Bergisch Gladbacher Krankenhaus hilft Klinikum

12.18 Uhr: Bei der Evakuierung des Klinikums Leverkusen hat auch das Evangelische Krankenhaus Bergisch Gladbach unterstützt. Betriebs- und Pflegedienstleiter Thomas Stokowy berichtet, dass bereits Patienten aus Leverkusen aufgenommen wurden und derzeit weitere Kapazitäten geschaffen werden. Das Hospiz am EVK wird voraussichtlich einen Patienten von der Palliativstation aus Leverkusen aufnehmen.

Hochwasserschutz-Tore in Hitdorf werden aufgebaut

12.08 Uhr: Aufgrund des steigenden Rheinpegels werden heute durch die Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen die Hochwasserschutz-Tore 1-5 in Hitdorf aufgebaut. Der Radweg zwischen Rheindorf und Wiesdorf wird gesperrt.

Verkehrschaos

10.52 Uhr: In der ganzen Stadt, dort, wo die Straßen befahrbar sind, herrscht Verkehrschaos. Die B51 zwischen Bergisch Neukirchen bzw. Pattscheid und Opladen ist dicht. Nach wie vor ist die Oulustraße und die Odenthaler Straße gesperrt, meldet die Polizei.

Im Naturgut Ophoven steht das Wasser brusthoch. "Hier ist alles kaputt im Erdgeschoss", hat unser Reporter Ralf Krieger beobachtet.

Die Fürstenbergstraße ist nach wie vor überflutet. Krieger Foto:

Verwaltungen geschlossen

10.30 Uhr: Die Feuerwehr arbeitet aktuell mehr als 700 offene Einsätze ab. In Opladen wird eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger vorbereitet.

Die Wasserstände von Wupper und Dhünn werden sich in den nächsten Stunden nicht signifikant verringern, darauf weist die Stadt in ihrem Update hin. Die Feuerwehr bittet darum, nur in lebensbedrohlichen Notfällen den Notruf 112 zu wählen.

Für allgemeine Fragen steht das Bürgertelefon zur Verfügung unter 0214 406

- 3300

- 3301

- 3340

Aufgrund der Überschwemmungen in Opladen sind auch sämtliche Verwaltungsgebäude (Haus-Vorster-Straße, Miselohestraße, Goetheplatz, Quettinger Straße) von Stromausfällen betroffen. Aus diesem Grund bleiben sie heute geschlossen. Die abgegebenen Vorgänge in der Zulassungsstelle können erst wieder bearbeitet werden, wenn der Strom wiederhergestellt ist. Die ausgefallenen Termine in der Führerscheinstelle werden kurzfristig neu vergeben.

An der Oulustraße Krieger Foto:

Stromausfall

Nach wie vor gibt es großflächigen Stromausfall in Schlebusch und Opladen, da viele Verteilerkästen überflutet seien und abgeschaltet werden mussten, erklärt Stefan Kreidewolf von der EVL. Es gibt auch Probleme mit der Fernwärme: Da auch das Heizwerk Mitte am Wasserturm überflutet ist, ist die Heizleistung und das Warmwasser in Wiesdorf und Manfort eingeschränkt.

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

10.05 Uhr: Das Kellergeschoss des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums, wo sich die Heizung, Lüftungsanlage, das Bücher- und Kulissenarchiv befindet, steht bis zur obersten Treppenstufe unter Wasser. In der Turnhalle befindet sich eine dicke Schlammschicht.

Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Stefanie Schmidt Foto:

Turnhalle mit Wasser und Schlamm im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Stefanie Schmidt Foto:

Weitere Bilder aus Schlebusch:

Die Dechant-Fein-Straße in Schlebusch Stefanie Schmidt Foto:

Die Fußgängerzone in Schlebusch Stefanie Schmidt Foto:

Die Dhünn an Klinikum Stefanie Schmidt Foto:

Stadt sucht Freiwillige Helfer

9.38 Uhr: Die Einsatzlage bei Feuerwehr und Hilfsdiensten ist weiterhin extrem angespannt. Die Feuerwehr meldet über 600 offene Einsätze. Problematisch ist die Lage an der Wupper. Hier gibt es langanhaltende Hochwasserwellen, da die Wuppertalsperre Wasser ablassen musste. Der Scheitel der Wupper ist nach vorliegenden Informationen mittlerweile erreicht, erklärt die Stadt. Der sehr hohe Stand werde allerdings noch über den ganzen Tag anhalten.

An der Wupper sind niedriggelegene Gebiete überschwemmt. Anwohner und Gewerbetreibende wurden in diesen Bereichen entsprechend gewarnt, vorsorglich ihre Häuser zu verlassen oder höher gelegene Etagen aufzusuchen. Die Feuerwehr ist im ganzen Stadtgebiet, besonders jedoch in Opladen im Einsatz, um Menschen aus überfluteten Gebäuden zu retten.

Sichere Prognosen zu Dauer und Höhe der Welle der Wupper sind momentan nicht möglich. Allerdings sei ein weiteres Ansteigen nicht zu erwarten, da keine schweren Regenfälle mehr angesagt sind, sagt die Stadtverwaltung.

Stadtweit gibt es nach wie Stromausfälle. Die EVL ist im Dauereinsatz und versucht die Ausfälle zu beheben. Eine Prognose, wann die Stromversorgung in den betroffenen Gebieten wieder vollständig funktionieren wird, ist aktuell nicht möglich.

Weder die Qualität noch die Versorgung mit Trinkwasser ist nach Auskunft der EVL aktuell gefährdet, betont die Stadt.

Freiwillige Helfer können sich ab 9.30 Uhr am Treffpunkt Borsigstraße 15 (Betriebsgelände TBL) einfinden. Die Feuerwehr benötigt Unterstützung beim Befüllen von Sandsäcken und freut sich über tatkräftige Hilfe. Es werden rund 25-30 Helfer benötigt.

Autobahnen gesperrt

Die Autobahn 1 ist in Fahrtrichtung Süden ab der Anschlussstelle Burscheid nicht mehr befahrbar, teilt die Polzei mit. Das Autobahnkreuz Leverkusen ist voll gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Köln in Richtung Dortmund wird im Autobahnkreuz auf die A3 abgeleitet.

Wegen der Sperrung des Autobahnkreuzes staut es sich auf dem Karl-Carstens-Ring.

Sensenhammer unter Wasser

9.32 Uhr: Auch im Sensenhammer steht das Wasser hoch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden, auch an Drittstaaten außerhalb des EWR ohne angemessenes Datenschutzniveau. Klicken Sie nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lage in Schlebusch

9.15 Uhr: Im Schlebuscher Zentrum ist die Lage zweigeteilt: Während der Bauernmarkt am Arcadenplatz stattfindet, sieht es wenige Meter weiter Richtung Bergische Landstraße und Oulustraße und am Lindenplatz anders aus: Es läuft nach wie vor Wasser in die Geschäfte, die Ladenbesitzer versuchen, das Wasser aus ihren Geschäften zu schaufeln. Teilweise herrscht dabei aber eine gute Stimmung, hat unsere Reporterin Stefanie Schmidt beobachtet, "nach dem Motto: Wir schaffen das".

Im evakuierten Seniorenheim St. Andreas in Schlebusch steht das Wasser fast hüfthoch. Die Bewohner des Seniorenheims wurden in städtischen Unterkünften und Hotels in Leverkusen untergebracht, erklärt die Stadt.

Klinikum: Am Klinikum Leverkusen müssen heute und voraussichtlich auch in den nächsten Tagen alle Behandlungen abgesagt werden, teilt das Klinikum auf Instagram mit. Dies betrifft z.B Operationen, Termine zum Herzkatheter, Sprechstunden usw. Die Notaufnahme und auch der Kreißsaal sind nicht mehr in Betrieb. Bürgerinnen und Bürger sollen die Krankenhäuser in der Umgebung anfahren, bittet das Klinikum. Nach und nach werden Patientinnen und Patienten heute entlassen oder verlegt. "Wir bitten Angehörige nicht ins Klinikum zu kommen, außer Sie werden dazu aufgefordert", heißt es.

Kaum ein Durchkommen

8.18 Uhr: Aktuell sind in Leverkusen so viele Straßen überflutet, dass man kaum mit dem Auto durchkommen kann. Auch der Handyempfang ist stark gestört.

Es staut sich auf dem Karl-Carstens-Ring, da das Kreuz Leverkusen gesperrt ist. Ralf Krieger Foto:

Regenprognose

7.55 Uhr: Aktuell und für die weiteren Stunden meldet der Deutsche Wetterdienst keinen weiteren Regen, erst ab abends soll es wieder stark regnen.

Pegel der Wupper steigt weiter

7:27 Uhr: Der Pegel der Wupper steigt weiter, in Opladen stehen Häuser laut Feuerwehr teilweise bis zum erste Stock im Wasser. Betroffen ist unter anderem die Gerhard-Hauptmann-Straße. Die Feuerwehr appelliert an alle Betroffenen, sich nur in höheren Stockwerken aufzuhalten und sich auf jeden Fall von Flussufern fern zu halten.

A1 gesperrt

7.06 Uhr: Hier die wichtigsten Informationen für Autofahrer: Die A1 Köln - Dortmund ist zwischen Leverkusen und Burscheid wegen überfluteter Fahrbahn in beiden Richtungen gesperrt. Zurzeit 3 km Stau in Richtung Köln. Der Verkehr wird abgeleitet.

Auch im Leverkusener Stadtgebiet sind viele Straßen unbefahrbar. Die Herbert-Wehner-Straße ist in Fahrrichtung Wiesdorf wegen eines umgestürzten Baums aktuell voll gesperrt.

Busverkehr weiter eingestellt

6:47 Uhr: Die Wupsi meldet, dass der Busverkehr in Leverkusen weiterhin eingestellt ist. Überall seien Straßen gesperrt oder Fahrzeuge stehen quer, heißt es, deshalb mache es aktuell keinen Sinn, Busse loszuschicken. Experten beraten aktuell darüber, wann Busse wieder fahren können. Auch im Zugverkehr kommt es aktuell zu vielen Ausfällen, davon ist laut Deutscher Bahn auch der Streckenabschnitt Köln - Wuppertal - Hagen - Dortmund betroffen, der aktuell nicht befahrbar ist.

Auch die Düsseldorfer Straße steht komplett unter Wasser. Krieger Foto:

Klinikum wird komplett evakuiert

6.14 Uhr: Die Stromversorgung Klinikum Leverkusen ist weiterhin gestört. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr sieht sich die Leitung des Klinikums gezwungen, das Krankenhaus komplett zu evakuieren. Betroffen sind insgesamt 468 Menschen. Patientinnen und Patienten werden hierfür teilweise in die umliegenden Krankenhäuser verlegt oder, wenn es der Gesundheitszustand zulässt, nach Hause entlassen.

Das Klinikum bittet Angehörige sich nicht ohne Aufforderung ins Klinikum zu begeben. Sie werden telefonisch kontaktiert, wenn Patientinnen oder Patienten abgeholt werden können.

Alle Operationen, Termine und sonstige Eingriffe im Klinikum Leverkusen müssen bis auf weiteres abgesagt werden. Es werde versucht, die Betroffenen telefonisch zu kontaktieren - allerdings gibt es technische Probleme wegen des Stromausfalls.

In der Nacht waren bereits zwölf Kinder, darunter ein Säugling und ein dreijähriges Kind, und 15 Erwachsene in umliegende Krankenhäuser verlegt worden. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums machten sich in der Nacht freiwillig auf den Weg, um ihre Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitspark zu unterstützen. „Was die Beschäftigten heute Nacht geleistet haben ist unglaublich,“ sagt Geschäftsführer Hans-Peter Zimmermann. „Wieder einmal sind die Pflegekräfte, Mediziner und Medizinerinnen über sich hinausgewachsen, um sicherzustellen, dass ihre Patienten gut versorgt sind und keine Ängste haben.“

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1:30 Uhr, war der Notstrom zwischenzeitlich komplett ausgefallen und einige Stationen im Dunklen. Die medizinischen Geräte der Intensivstationen mussten teilweise mit Akkus betrieben werden. Weil die Kompressoren ausgefallen waren, musste die Sauerstoffversorgung über Sauerstoffflaschen sichergestellt werden.

Das Hochwasser aus der Dhünn hatte an zwei Trafos des Klinikums einen Kurzschluss ausgelöst, weshalb es zu einem Stromausfall gekommen ist. Weil die Trafos weiterhin unter Spannung stehen und das gefahrlose Arbeiten im Wasser nicht möglich ist, ist auch jetzt nicht abzusehen, wann die Stromversorgung zuverlässig sichergestellt werden kann.

Stromausfall: Patienten im Klinikum werden verlegt

1.12 Uhr: Das Klinikum Leverkusen muss wegen eines massiven Stromausfalls schrittweise evakuiert werden. Das sei eine Vorsichtsmaßnahme, weil die Notstromversorgung und die restliche Normalversorgung durch das Unwetter bedroht sind und ganz auszufallen drohen, hieß es um kurz nach Mitternacht. Später wurde mitgeteilt, dass die Notstromversorgung des großen Krankenhauses komplett ausgefallen sei. In den kommenden Stunden würden der Intensivstationen und Kinderintensivstation sowie der Stroke Unit und Chest Pain Unit in benachbarte Krankenhäuser verlegt. Dies betreffe 17 erwachsene Patientinnen und Patienten und zwölf Kinder. Im Moment werde die Intensivstation mit Akkus betrieben, hieß es ergänzend bei der Feuerwehr. Für die Versorgung mit Sauerstoff musste später auf Flaschen umgestellt werden - die Kompressoren seien ausgefallen, so die Feuerwehr.

Intensivpatienten wurden nach dem Ausfall des Notstroms in der Nacht aus dem Klinikum in andere Krankenhäuser transportiert. Am Morgen läuft die Räumung des gesamten Hauses an. Ralf Krieger Foto:

Die Patientinnen und Patienten auf den Normalstationen sollen über Nacht noch im Klinikum bleiben. Am Morgen soll die Lage mit der Feuerwehr erneut beurteilt und geprüft werden, ob auch weitere Stationen evakuiert werden müssen.

Zusätzlich müssen alle für den Donnerstag geplanten Operationen, Termine und Eingriffe abgesagt werden. Dies betreffe etwa Sprechstundentermine, Termine in Ambulanzen, Termine im Herzkatheter, Operationen. Außerdem kann das Klinikum Leverkusen derzeit nicht für Notfälle und Geburten angefahren werden.

Das Klinikum steht im Wasser der Dhünn. Ralf Krieger Foto:

Das Hochwasser aus der Dhünn hat an zwei Trafos des Klinikums einen Kurzschluss ausgelöst, weshalb es zu einem Stromausfall gekommen ist. Weil die Trafos weiterhin unter Spannung stehen und das gefahrlose Arbeiten im Wasser nicht möglich ist, ist nicht abzusehen, wann die Stromversorgung zuverlässig wieder hergestellt werden kann. Feuerwehrmänner versuchten, den Ausfall des letzten Trafos zu verhindern.

In der Nacht wird zusätzlich gemeldet, das Teile des Festnetzes in Opladen ausgefallen sind.

Seniorenheim muss evakuiert werden

22.47 Uhr: Das Seniorenheim St. Andreas in Schlebusch muss geräumt werden: In einem der überfluteten Kellerräume liegt die Stromversorgung; sie ist nun ausgefallen. Feuerwehr und Hilfsdienste bereiten seit 22.20 Uhr die Evakuierung vor. Betroffen sind rund 160 Bewohnerinnen und Bewohner, darunter zwölf bettlägerige Personen. Die Stadt kümmert sich um die anderweitige Unterbringung. Die Feuerwehr hat zwei Patiententransportzüge aus Köln angefordert sowie die Einsatzeinheiten der Hilfsorganisationen. Die Stadtverwaltung bittet Angehörige, sich bei Fragen an das Bürgertelefon zu wenden.

Unterdessen kämpfen Feuerwehr und EVL gegen weitere Stromausfälle aufgrund der Überschwemmungen. Von Stromausfällen seien momentan verschiedene Stadtteile betroffen, hieß es. Die EVL bittet zudem alle Kunden dringend darum, bei Wassereinbrüchen in Kellern mit Gastherme den gelben Hauptgashahn zur Sicherheit abzudrehen.

Die Feuerwehr meldet gegen 22.30 Uhr rund 400 offene Einsätze. Sie müsse sich jedoch auf Fälle mit der höchsten Priorisierung - also mit stadtweiter Auswirkung - konzentrieren. Auch am späten Abend war die Wehr noch am Klinikum im Einsatz.

Lövenicher Tunnel drei Stunden gesperrt

21.52 Uhr: Seit 21.30 Uhr ist die A1 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-West und der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Im Tunnel Lövenich könnten die Pumpen die enormen Wassermengen im Rahmen der derzeitigen Regenereignisse nicht mehr bewältigen, hieß es von der Autobahn GmbH Rheinland. Die Strecke solle aber so schnell wie möglich wieder freigegeben werden. Das geschah gegen 0.30 Uhr.

Alle Bäder vorerst geschlossen

21.04 Uhr: Beim Sportpark Leverkusen muss man sich nach dem Unwetter zunächst einmal einen Überblick über die Schäden verschaffen Deshalb bleiben alle Schwimmbäder am Donnerstag, 15. Juli, geschlossen. Demzufolge fallen auch die Schwimmkurse aus. Das teilte die Stadt-Tochter am späten Abend mit. Das gilt für das komplette Calevornia (Innen- und Außenbereich) ebenso wie für das Hallen- und Freibad Wiembachtal, das Hallenbad in Bergisch-Neukirchen sowie die Schwimmhalle im MediLev am Klinikum in Schlebusch. Ob und welche Bäder wann wieder öffnen, soll frühzeitig mitgeteilt werden.

Der Regen lässt nach

20.57 Uhr: Die gute Nachricht: Der Regen lässt nach. Laut Regenradar haben wir jetzt noch bis 22 Uhr die letzten Ausläufer in der Stadt, danach soll es trocken bleiben. Doch schon morgen Nachmittag drohen neue Unwetter.

1100 Sandsäcke am Klinikum

Die Wupsi musste den Linienbetrieb einstellen, teilt die Stadt mit. Die Feuerwehr ist mit vier Löschzügen und 1100 Sandsäcken am Klinikum im Einsatz, um die Trafos in der Tiefgarage vor Überflutung zu schützen. Ein Trafo ist bereits ausgefallen, ein Notstromaggregat ist im Einsatz. Feuerwehr und EVL kümmerten sich momentan um mehrere weitere Wassereinbrüche in Trafo-Stationen, so die Stadtverwaltung. So gab es unter anderem an der Schaltanlage Fixheide einen Wassereinbruch. "Feuerwehr und EVL tun alles, um weitere Stromabschaltungen zu verhindern", heißt es.

In vielen Straßen der Stadt gab es keine Straßenbeleuchtung.

In folgenden Straßen musste der Strom für die Haushalte abgeschaltet werden:

- Alfred-Delp-Straße

- Karl-Friedrich-Goerdeler-Straße

- Teile der Otto-Müller-Straße

- Ulrich-von Hassell-Straße

- Teile von Biesenbach

- Diepental (Notstrom)

Die Feuerwehr hofft auf eine Stabilisierung der Lage im Laufe der nächsten zwei Stunden und warnt Schaulustige "eindringlich davor, sich nahe an Flüssen und Bächen oder sonstigen überspülten Gefahrenstellen aufzuhalten".

Eine braune Brühe schiebt sich dem Rhein entgegen: Die Wupper in Opladen ist so hoch wie lange nicht. Ralf Krieger Foto:

Bürgertelefon ist eingerichtet

Die Stadt hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist ab sofort unter folgenden Nummern erreichbar:

0214 406

- 3300

- 3301

- 3340

Die Wupper ist über die Ufer getreten. Krieger Foto:

Bismarckstraße teilweise gesperrt

Nun ist auch die Bismarckstraße ist nun teilweise gesperrt: Unter der Autobahnbrücke steht das Wasser. Auch auf der Alkenratherstraße ist der Pegel ziemlich hoch, aber hier fahren viele noch durch.

Weitere Stromausfälle

Auch aus Lützenkirchen und Quettingen werden jetzt Stromausfälle gemeldet. Betroffen sind unter anderem die Lützenkirchener Straße, die Pommernstraße, am Weidebusch und in Opladen nun auch die Augustastraße. Die EVL ist im Einsatz.

Strom an der Wiembachallee abgeschaltet

Die Feuerwehr ist aktuell mit 200 Kräften stadtweit im Einsatz. Einen Schwerpunkt bildet die Wiembachallee. Diese ist überflutet, betroffene Bereiche und Häuser mussten stromlos geschaltet werden. Auch in Alkenrath mussten in einigen Straßen der Strom abgestellt werden, da Stromkästen bzw. Trafo-Stationen überflutet wurden. Hier drohen weitere Abschaltungen. Die EVL ist im Einsatz.

Nachdem Tiefgaragen voll liefen, sind Erdgeschosswohnungen in Schlebusch, unweit des Altenheims Sankt Andreas, das am späten Abend evakuiert wurde, von den Fluten bedroht. Ralf Krieger Foto:

Haustechnik des Klinikums gefährdet

Die Dhünn ist in Schlebusch über die Ufer getreten. Im Klinikum drohten die Keller mit der Haustechnik überflutet zu werden. Diese Keller konnte die Feuerwehr mittlerweile mit Sandsäcken und Pumpeneinsatz sichern. Auch im Seniorenheim St. Andreas in Schlebusch konnten die Bewohner in höher gelegene Etagen gebracht werden, eine Evakuierung konnte bislang verhindert werden.

Menschen aus Aufzug gerettet

In der Gezelinallee wurden in einem Gebäude zwei Personen durch die Feuerwehr aus einem Aufzug gerettet, der steckengeblieben und fast vollgelaufen war.

Autos kämpfen sich in Schlebusch durch die Wassermassen. Ralf Krieger Foto:

Regenrückhaltebecken übergelaufen

Ein weiterer Einsatzschwerpunkt ist der Bürgerbusch im Bereich Grüner Weg, dort läuft ein Regenrückhaltebecken über. Auswärtige THW-Kräfte wurden dorthin beordert, um Maßnahmen zur Entlastung des Dammes zu ergreifen. Die Feuerwehr ist dort mit allen zur Verfügung stehenden Pumpen und Einsatzkräften im Einsatz.

Keller und Aufzüge meiden

Angespannt ist die Situation zudem im Bereich der Talsperre Diepenthal. Diese liegt zum Teil auf Leichlinger Stadtgebiet. Hier wurden die unmittelbaren Anwohner evakuiert.

Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung, sich keinesfalls in Kellern oder Tiefgaragen aufzuhalten und nach Möglichkeit auch keine Aufzüge zu benutzen.

Die Feuerwehr bittet zudem darum, bei Notfällen und sofern Strom oder Telefon ausfallen, die Einsatzkräfte direkt vor Ort anzusprechen. Die Stadt wird ein Bürgertelefon einrichten. Aktuelle Informationen sind zudem fortlaufend hier und auf der städtischen Homepage zu finden.

Fluten auch auf der Gezelinallee Ralf Krieger Foto:

Talsperren an der Kapazitätsgrenze

Durch die steigenden Pegel ist auch der Wasserstand in den Talsperren angestiegen. Insbesondere die Wupper-Talsperre und die Bever-Talsperre sind wichtige Bausteine, um den Pegelstand der Wupper zu regulieren, erklärt der Wupperverband. Es sei seit Montag vorsorglich Platz in den Brauchwassertalsperren geschaffen worden. Dadurch konnte bisher die aus den Bächen zufließenden Regenmengen in den Talsperren abgepuffert werden.



Sollten die Prognosen, dass der Regen sich am späteren Abend abschwächt, nicht stimmen, könnten die Wupper-Talsperre und die Bever-Talsperre in den kommenden Stunden den Vollstau erreichen. "Dann können sie kein weiteres Wasser aus dem Oberlauf der Wupper mehr speichern. Dadurch kann es zu einem weiteren Anstieg der Wassermengen unterhalb der Talsperren kommen", erklärt der Wupperverband.

Er ruft daher vorsorglich die Anwohner und Grundstückseigentümer an der Wupper und auch am Bever-Bach unterhalb der Bever-Talsperre auf, besonders vorsichtig zu sein. Sollten die Pegelstände unterhalb der Talsperre weiter steigen, kann es örtlich zu Überflutungen kommen.

Böschung an A 1 abgerutscht

Auf der A 1 in Fahrtrichtung Dortmund sind zwischen den Anschlussstellen Köln-Lövenich und Köln-Bocklemünd vorerst nur zwei von drei Fahrspuren befahrbar. Wegen der derzeitigen Regenereignisse ist dort eine Böschung abgerutscht. Vorsorglich wird deshalb die rechte Fahrspur gesperrt.

Einsatzschwerpunkt Bürrig

Die Feuerwehr meldet, dass der aktuelle Einsatzschwerpunkt in Bürrig liegt. Alle verfügbaren Einsatzkräfte von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr sind im Einsatz. Voll gesperrt sind derzeit unter anderem die Rheinallee, der Willy-Brandt-Ring / Carl-Duisberg-Straße und die Manforter Straße Eisenbahnunterführung.

Strom läuft teilweise wieder

Die Haushalte an der Tempelhofer Straße, die vom Stromausfall betroffen waren, sind provisorisch wieder versorgt, erklärte EVL-Pressesprecher Stefan Kreidewolf am Abend.

Krisenstab eingerichtet

Die Stadt Leverkusen hat am späten Nachmittag einen Krisenstab eingerichtet, da Leverkusen von den Wassermassen stark betroffen ist.

Herkenrath Hof bietet Unterschlupf

Schlebusch steht teilweise unter Wasser: Der Herkenrath Hof hat auf Facebook Betroffenen angeboten, im Restaurant trockenen Unterschlupf zu finden. "Im Gasthaus ist reichlich Platz im Trockenen und wir machen Euch gerne einen warmen Tee", schreibt der Herkenrath Hof. "Gemeinsam kriegen wir das hin."

Die Oulustraße ist gesperrt. krieger Foto:

Strom ausgefallen

In Schlebusch sind einige Haushalte gerade ohne Strom, bestätigt die EVL. Es gebe eine Mittelspannungsstörung im Bereich Tempelhofer Straße, 30 bis 50 Haushalte seien betroffen. Die Kollegen seien aber vor Ort und könnten das Verteilnetz in Kürze reparieren. Grund für die Störung sei eine Kabelstörung, ob das direkt mit der Witterung zu tun habe, konnte Pressesprecher Stefan Kreidewolf nicht bestätigen. Definitiv mit dem Regen zu tun hatte der Stromausfall in Alkenrath. Da ein Verteilerkasten im Bereich Schlebuschrath in einer überfluteten Unterführung stand, musste die Feuerwehr ihn abschalten lassen. Die EVL versucht mit Notstromaggregaten den Strombetrieb aufrechtzuerhalten. Hier sind 15 bis 30 Haushalte betroffen.

Noch mehr Sperrungen

Auch die Oulustraße und Gezelinallee sind gesperrt. Die Wiembachallee ist komplett überflutet.

Ralf Krieger Foto:

Transporter mit Impfstoff steckte fest

An der Rheinallee steckte ein Kleintransporter fest, der Impfstoff anliefern sollte. Weil er nicht weiterkam, griff der Chempark-Betreiber Currenta ein: Der Impfstoff wurde geborgen und in ein Currenta-Fahrzeug umgeladen. Derzeit sei er eingelagert, "um die Kühlkette nicht zu unterbrechen", erklärte Timo Krupp, Sprecher beim Chempark-Betreiber, auf Anfrage. Der Stoff sei nicht für Currentas Impfzentrum bestimmt gewesen, er werde also nur zwischengelagert.

An der Rheinallee Ralf Krieger Foto:

Extremer Regen

Das vom Deutschen Wetterdienst (DWD) angekündigte Regenband zieht am Mittwoch auch über Leverkusen und die Umgebung hinweg. Im Laufe des Tages können sich die Regenmengen noch steigern. Der DWD hat in Nordrhein-Westfalen eine Unwetterwarnung vor extrem ergiebigem Dauerregen herausgegeben. Sie gilt auch in Leverkusen noch bis Donnerstagfrüh.

Ralf Krieger Foto:

In Leverkusen sind verschiedene Straßen, insbesondere die Rheinallee, der Willy-Brandt-Ring, die Carl-Duisberg-Straße und die Manforter Straße an der Eisenbahnunterführung derzeit voll gesperrt, schreibt die Feuerwehr.

Ralf Krieger Foto:

Die gesamte Berufs- und Freiwillige Feuerwehr Leverkusen und das Technische Hilfswerk sind im Einsatz. Weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr seien bereits in Dienst gesetzt, heißt es.

Auch in Schlebusch kommt es aktuell zu Straßensperrungen, weil die Dhünn auf ein bedrohliches Maß angeschwollen ist. "Der Pegel ist in Manfort im roten Bereich", heißt es beim Wupperverband.

Auch in Neuenhaus kommen Wassermassen runter. Ralf Krieger Foto:

Insgesamt 55 Einsätze werden momentan abgearbeitet, dabei handelt es sich nach Angaben der Stadtverwaltung vor allem um vollgelaufene Keller. Die Schwerpunkte liegen im Stadtteil Bürrig sowie im Bereich der Straßen Biesenbach und Wiehbachtal. Dort droht der Wiembach über die Ufer zu treten. Gebäude werden teils mit Sandsäcken gesichert. In Edelrath und Neuenhaus rauschten Sturzbäche durch die Maisfelder. In Hummelsheim werden gerade Pferde evakuiert.

Die Feuerwehr weist daraufhin, dass der Einsatz von Pumpen erst ab einem Wasserstand von etwa 20 Zentimeter möglich ist. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, bei nur geringen Wasseransammlungen im Keller zunächst von einer Alarmierung der Feuerwehr abzusehen, erklärt die Stadtverwaltung.

In Köln steigt der Pegel des Rhein immer weiter an, für Montag, den 19. Juli, wird mit einem Pegelstand von 8 Metern gerechnet.

Nach bisher beobachteten Niederschlagsmengen von 50 bis 120 Liter pro Quadratmeter trete extrem ergiebiger Dauerregen mit Unterbrechungen auf, heißt es beim DWD. Dabei würden nochmals Niederschlagsmengen zwischen 70 und 120 Liter pro Quadratmeter in Teilen von NRW erwartet. Die Gullys in Leverkusen seien für Wassermengen von knapp 25 Liter pro Quadratmeter angelegt, heißt es von der TBL. Vielerorts könnten sie die aktuellen Wassermassen nicht auffangen. In Hitdorf sind die Hochwasserpumpen in Betrieb, sie fassen knapp ein Kubikmeter pro Sekunde.

Auch bei der Deutschen Bahn kommt es zu Störungen: Die S6 ist auch betroffen.