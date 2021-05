Politischer Rückblick: In Opladen wächst die Bahnstadt – Autobahn bleibt Dauerthema

Leverkusen -

Wer auf dieses Jahr in Leverkusen zurückblickt, dem fallen drei Bereiche auf, in denen sich sichtbar etwas getan hat: Die Autobahnbaustelle am Kreuz Leverkusen-West, der östliche Chempark mit den Bauarbeiten für die neue Covestro-Zentrale und jenseits der Bahnstrecke dem Neubau der Leverkusener Hauptfeuerwache – und einmal mehr die Neue Bahnstadt Opladen. Nachdem dort in den Vorjahren ein neues Wohnviertel entstanden ist, haben sich 2018 vor allem die Bürobauten längs der Werkstättenstraße entwickelt, von denen manche inzwischen bezogen sind, die weiteren 2019 mit Leben erfüllt werden sollen.

Rohbau für den Campus Opladen

Vor allem aber sind die Rohbauten für den Campus Opladen der Technischen Hochschule Köln weit gediehen. Im Herbst 2018 wäre eigentlich ein Richtfest fällig gewesen, aber stattdessen geht es mit hohem Tempo weiter beim Ausbau der großen Hallen aus Beton, Stahl und Glas, die im Sommer 2020 regulär in Betrieb genommen werden soll. Rund 1000 Studierende und Lehrende werden dann aus dem früheren Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn ein Zukunftslabor machen und aus der zeitweisen Industriebrache ein pulsierendes Viertel.

Um den Funken auch auf das Zentrum Opladens überspringen zu lassen, soll auf der anderen, der westlichen Seite der Bahnhofsbrücke ein Bahnhofsquartier entstehen, das den Umsteigepunkt Bahnhof, das Hochschul- und Büroviertel Bahnstadt mit der Fußgängerzone Opladen als Geschäftsviertel verbinden soll. In einem Investoren- und Planerwettbewerb hat die Stadt sich Ideen entwickeln lassen, wie dieses zentrale Bauvorhaben auf dem Platz des heutigen Busbahnhofs Opladen aussehen könnte und aus ursprünglich elf Wettbewerbsbeiträgen in mehreren Runden mit Juroren und interessierten Bürgern am Ende einen Siegerentwurf gewählt, der speziell nach Opladen passen soll und der die unterschiedlichen Nutzungsformen harmonisch zu vereinen versucht. Der Kölner Investor Momentum soll das Vorhaben in den nächsten Jahren umsetzen – sobald der neue Busbahnhof zwischen Bahnhofsbrücke und Wilhelmstraße errichtet ist.

Dass an dessen Dachkonstruktionen gespart werden soll, während in Wiesdorf das Dach des Busbahnhofs Unsummen verschlingt, ist manchem Opladen übel aufgestoßen. Wie es auch zu einem Dauerärgernis geworden ist, dass der Hauptaufzug zur Bahnhofsbrücke immer wieder defekt ist – im Frühjahr 2018 einmal über 50 Tage am Stück. Wie der Bahnhof und seine Anlagen vor Vandalismus zu schützen seien, darüber gehen die Ansichten weiterhin auseinander.

In Vorbereitung ist auch der nächste, westliche Bauabschnitt der Neuen Bahnstadt, als Wohnviertel mit Dienstleistern am Rande sowie mehreren Kindertagesstätten geplant. Die Europaallee, die den Durchgangsverkehr aus der Opladener Neustadt herausnehmen und längs der Bahn führen soll, ist auf der früheren Güterzugtrasse bereits in Vorbereitung. Und auch die Behebung eines anderen Defizits in Opladen bahnt sich an: Der Bau einer neuen Sport- und Mehrzweckhalle östlich der Bahngleise, die ganz nebenbei auch die schmerzlich fehlende Festhalle ersetzen soll.

Bund nun zuständig für die Leverkusener Rheinbrücke Die Baustelle unter der Rheinbrücke wird gern besucht. Ralf Krieger Foto: Für die neue Leverkusener Rheinbrücke sind die Aufträge erteilt, die vorbereitenden Bauarbeiten laufen auf beiden Seiten des Stroms auf vollen Touren. Anfang Januar werden die noch ausstehenden Abrissarbeiten im Autobahnkreuz Leverkusen-West erfolgen. Die 2018 begonnenen Arbeiten in der Altlast Dhünnaue werden im neuen Jahr in größerem Umfang fortgesetzt. Nun steht auch die Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums an, welche Ausbauvariante für die A3 und die A1 im Bereich Leverkusen umgesetzt wird. Folgt der Bund den Empfehlungen des Landesbetriebs Straßen NRW würde es für die A3 keinen Autobahntunnel geben, sondern eine oberirdische Verbreiterung auf vier Fahrstreifen je Richtung plus Abbiegespuren zum Leverkusener Kreuz. Für die A1 wird ein kurzer Autobahntunnel im Bereich Neuenhof vorgeschlagen.

Diese Lösungen werden vor allem aufgrund der Kostenkalkulation und einer möglichen Umsetzung im fließenden Verkehr bevorzugt. Gegner führen ins Feld, dass ein solcher Ausbau nicht zu einer Verringerung der Umweltbelastung durch Abgase beitragen könne. Größere Proteste aus der Leverkusener Bevölkerung blieben auch 2018 aus.

