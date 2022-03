Polizei sucht Zeugen: Seniorin an Geldautomaten in Opladen überfallen

Leverkusen -

In unserer Chronik der Polizei- und Feuerwehreinsätze in Leverkusen zeigen wir, was wann wo in der Stadt passiert. Auch abseits der großen Razzien und Fahndungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei, sofern nicht anders angegeben, unter 0221 2290 oder unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Eine 73 Jahre alte Frau ist am Samstagmorgen an einem Geldautomaten in der Opladener Fußgängerzone überfallen worden. Die Polizei fahndet nach zwei 25 bis 30 Jahre alten Männern. Die mit schwarzen und grauen Sweatshirts bekleideten Tatverdächtigen sollen die Seniorin gegen 8.25 Uhr im Vorraum der Sparda Bank vom Geldautomaten weggestoßen und mit den erbeuteten Geldscheinen in Richtung Fußgängerzone geflüchtet sein. Nach Angaben der Frau sollen die Gesuchten schwarze Basecaps getragen und mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Sparda Bank gemacht haben, werden gebeten, sich bei per Mail oder Telefon unter 0221 229 0 bei der Polizei zu melden. (stes)

Bei einer Vollbremsung eines Busfahrers in Quettingen hat sich am Mittwoch gegen 18:30 Uhr ein 69-jähriger Fahrgast leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, sah sich der Busfahrer zu der Bremsung gezwungen, um ein Unfall mit einem schwarzen Auto zu vermeiden.



Laut Zeugenaussagen soll der unbekannte Fahrer den Bus beim Abbiegen von der Borsigstraße in die Fixheider Straße stark geschnitten haben. Die Polizei sucht nach dem Fahrer des schwarzen Autos und bittet um Hinweise. (fho)



Polizisten haben am vergangenen Freitagabend Führerschein und BMW-Cabrio eines 23 Jahre alten Leverkuseners beschlagnahmt. Der Mann hatte das Einsatzfahrzeug der Zivilfahnder gegen 21.45 Uhr auf dem Kalker Autobahnzubringer in Richtung Kreuz Köln-Ost bedrängt. Er fiel durch dichtes Auffahren auf und überholte schließlich. Statt der erlaubten 100 km/h beschleunigte der 23-Jährige sein Auto auf der Autobahn in Richtung Oberhausen auf mehr als 200 km/h. Dabei blieb es nicht: Laut Zeugenaussagen überholte der Raser mehr als 40 Fahrzeuge verbotswidrig und nutzte dabei wahllos alle vier Fahrstreifen – trotz hohen Verkehrsaufkommens.

Am Donnerstagabend hat ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Leverkusener, 34 Jahre alt, in der Kolberger Straße zwei Polizistinnen angegriffen und leicht verletzt. Der Mann soll zunächst den Streifenwagen der Beamtinnen bespuckt haben. Danach spuckte der die Polizistinnen an, beleidigte sie und schlug mit Fäusten nach ihnen. Die Polizistinnen brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe zum Nachweis von Alkohol und Drogen entnommen und die Beamtinnen erstatteten Strafanzeige.

Raser aus dem Verkehr gezogen

In der Nacht zu Freitag, 18. März, haben Streifenpolizisten auf der Bonner Straße in Opladen einen 23 Jahre alten Raser samt seinem 540 PS-starken Mercedes AMG aus dem Verkehr gezogen. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Beamten noch an Ort und Stelle.



Bei einer nachfolgenden Überprüfung des Wagens fiel den Polizisten nicht nur eine unzulässige Reifen- Felgenkombination, sondern auch der manipulierte Klappenauspuff auf. Als eine erste Messung der Fahrgeräusche zudem den zulässigen Grenzwert überschritt, ordneten die Beamten für den Freitag kurzerhand eine Untersuchung bei einem Gutachter an.



Das Streifenteam der Wache Opladen war gegen 2.30 Uhr auf den hochmotorisierten SUV aufmerksam geworden, als der 23-Jährige in Höhe eines Schnellrestaurants den Motor aufheulen ließ, stark beschleunigte und mit über 110 km/h ungebremst bei "Rot" über die Kreuzung Bonner Straße/Reuschenberger Straße fuhr.



Den Leverkusener erwartet nun neben einem Strafverfahren auch ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Die Polizei warnt erneut vor Betrügern am Telefon und an der Haustür, die es auf die Ersparnisse von Seniorinnen und Senioren abgesehen haben. Allein am Dienstag registrierten die Ermittler 16 Anzeigen nach Anrufen von falschen Polizisten – in Köln und Leverkusen.

In Hitdorf wurde am Dienstagnachmittag ein 17-Jähriger vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte er als falscher Polizist bei einer 85-jährigen Seniorin Schmuck und Bargeld – vorgeblich zu ihrem Schutz – „sicherstellen“. Zuvor hatte die Leverkusenerin über zwei Stunden mit Betrügern telefoniert, die sich als Polizisten und als Staatsanwalt ausgegeben und die erfundene Geschichte von einem bevorstehenden Einbruch bei der Rentnerin erzählt hatten.

Um die Frau vor dem Verlust ihrer Wertsachen zu bewahren, sollten diese amtlich verwahrt werden, bis die Einbrecherbande dingfest gemacht werden könnte, wurde gesagt. Die 85-Jährige sei jedoch von Anfang an misstrauisch gewesen, schreibt die Polizei, und hatte ihre Nachbarn eingeweiht, von denen einer tatsächlich Polizist in Leverkusen ist. Mit Hilfe der Nachbarn führte sie das Gespräch weiter, bis der Verdächtige bei ihr an der Haustür klingelte. In der Wohnung wartete der echte Beamte aus der Nachbarschaft, vor dem Haus standen alarmierte Zivilfahnder: Der junge Mann wurde festgenommen.

320 Schnelltests entwendet

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagvormittag das Fenster des Corona-Testzentrums an der Theodor-Adorno-Straße in Steinbüchel aufgehebelt und etwa 320 Schnelltests gestohlen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sich zwischen 20 Uhr am Freitag und 10.40 Uhr am Samstag am Coronapoint-Testzentrum auf dem Parkplatz der Edeka-Filiale oder der angrenzenden Von-Knoerigen-Straße aufgehalten haben und Angaben über verdächtige Fahrzeuge oder Personen machen können. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Motorradfahrerin schwer verletzt

Eine 60 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Freitag, 11. März, bei der Kollision mit dem Auto einer 35-Jährigen in Bergisch Neukirchen schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge war die 60-Jährige gegen 14.15 Uhr auf der Burscheider Straße in Fahrtrichtung Burscheid unterwegs, als auf der Gegenseite die 35-Jährige in eine Hauseinfahrt einbiegen wollte, die Fahrbahn kreuzte – und mit ihrem Auto die Motorradfahrerin traf.

Die Leverkusener Feuerwehr hat am Samstagnachmittag vergeblich nach einer leblosen Person im Rhein gesucht. Gegen 14.30 Uhr wurde die Leitstelle alarmiert, dass in Höhe des Rheinkilometers 699, an der Stadtgrenze zwischen Köln und Leverkusen, eine leblose Person im Uferbereich treiben würde.

Kräfte beider Leverkusener Wachen und der Orstlöschzug Hitdorf der Freiwilligen Feuerwehr suchten an Land und mit zwei Booten zu Wasser den Rhein und dessen Uferbereiche von der Meldestelle bis Hitdorf ab. Die Werkfeuerwehr des Chemparks unterstützte die Suche unterdessen im Bereich des Chemparks. Zudem wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der die Suche aus der Luft begleitete, ebenso war die Wasserschutzpolizei im Einsatz.

Nach eineinhalb Stunden wurde die Suche ohne Ergebnis abgebrochen – im Rhein konnte keine leblose Person gefunden werden. (hge)

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 15 Uhr einen 18 Jahre alten Leverkusener gestoppt, der mit seinem Auto auf der Düsseldorfer Straße in Köln-Flittard deutlich zu schnell unterwegs war. Wo 70 km/h erlaubt gewesen wären, fuhr der junge Raser 139 km/h. Wie die Polizei mitteilt, erwarten ihn nun ein zweimonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst haben am Dienstag, 8. März, in Leverkusen vier Spielhallen, einen Kulturverein und drei Shisha-Bars kontrolliert. Dabei wurden nach Informationen der Stadt kaum Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften festgestellt. Lediglich ein Spielwettautomat sei beanstandet worden.

Insgesamt seien von 18 bis 2 Uhr fast 100 Personen und mehrere Fahrzeuge kontrolliert wurden. Bei zwei Personen wurden Betäubungsmittel gefunden. Einer der Männer war mit seinem Fahrzeug unterwegs, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem habe sich herausgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen eines offenen Geldbetrags bestand. Seiner Festnahme konnte er durch Zahlung von 990 Euro entgehen.

Bei den Verkehrskontrollen fiel zudem ein Fahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz auf. Der Fahrzeugführer erhielt eine Strafanzeige. Darüber hinaus seien zahlreiche Ordnungswidrigkeiten – hauptsächlich Vorfahrtsverstöße und Fehlverhalten von Radfahrern – festgestellt worden.

Beim Einladen des Kofferraums ist am Samstagmittag ein 75-jähriger Mann in Leverkusen-Schlebusch von seinem eigenen Auto mitgeschleift und schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Offenbar war die Handbremse nicht angezogen. Als der Mann auf der Ophovener Straße einen Rollator in seinen VW Polo laden wollte, rollte das Auto auf der abschüssigen Einfahrt los. Der Mann habe versucht, den Wagen mit seinen Händen zu stoppen und sei dabei zwischen einem Holzpfosten und dem Auto eingeklemmt worden, so die Polizei. (fho)



In Leverkusen kontrolliert der Zoll aktuell zwölf Testzentren. Pressesprecher Jens Ahland vom Hauptzollamt Köln bestätigte, dass ein Team aus vier Kolleginnen und Kollegen in Schlebusch, Steinbüchel, Quettingen, Lützenkirchen, Opladen, Rheindorf, Bürrig und Wiesdorf unterwegs sei.

Die Kontrolleure prüfen beispielsweise, ob der Betreiber seine Beschäftigten bei der Sozialversicherung angemeldet hat, ob sie den Mindestlohn erhalten und ob sie im angegeben Umfang arbeiten – oder möglicherweise darüber hinaus und dafür Schwarzgeld kassieren.

40 Einsatzkräfte sind insgesamt in Köln, Leverkusen, Bonn, im Rheinisch-Bergischen Kreis und im Rhein-Sieg-Kreis unterwegs.

Eine vorläufige Bilanz der heutigen Razzia will das Hauptzollamt am Nachmittag bekannt geben. Die Kontrollen vor Ort seien aber ohnehin immer nur der Auftakt zu weiteren Ermittlungen im Hintergrund, die sich über Wochen oder Monate hinziehen könnten, sagt Ahland. In Einzelfällen versuchen die Ermittler auch mit Methoden wie Observationen oder Telefonüberwachung, Hinweise auf Betrug intensiv zu überprüfen und zu erhärten. (ts/aga)

Vier Autos waren gegen 16:42 Uhr in einen Verkehrsunfall auf der Wupperstraße in Leverkusen-Rheindorf beteiligt. Alarmiert wurden die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst beider Wachen der Berufsfeuerwehr, den Ortslöschzug Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. An der Einsatzstelle wurden drei verletzte Personen angetroffen, die sich nicht mehr in ihren PKW’s befanden. Sie wurden erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Der Unfallhergang wird noch ermittelt.

Mehrere Zeugen haben am Dienstag gegen 15.30 Uhr der Polizei drei Jugendliche gemeldet, die von einer Fußgängerbrücke Äste auf die A1 geworfen haben sollen. Wie die Polizei mitteilt, seien die 16-Jährigen den Streifenbeamten „geradewegs in die Arme gelaufen“, als sie durch das Waldgebiet in Richtung Grüner Weg flüchten wollten. Die Polizisten übergaben die Minderjährigen anschließend ihren Erziehungsberechtigten. Die A1 verläuft unter der Brücke in beide Fahrtrichtungen dreispurig. Bisher hätten sich keine geschädigten Autofahrer gemeldet, schreibt die Polizei.

Ein unbekannter Mann hat am späten Mittwochabend im Ludwig-Rehbock-Park in Opladen einen 25-Jährigen bedroht und ausgeraubt. Das spätere Opfer überquerte um 23.45 Uhr die Fußgängerbrücke in Richtung „Am Kreispark“ als ihn der zwischen 16 und 30 Jahre alte, zwischen 1,75 und 1,80 Meter große Räuber in gebrochenem Deutsch ansprach. Mit vorgehaltenem Messer zwang der unbekannte Mann den 25-Jährigen zur Herausgabe seiner Amrbanduhr sowie Bargeld.

Der Täter wurde als schlank und dunkelhaarig beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine dünne schwarze Kapuzenjacke und schwarze Schuhe mit weißem Nike-Logo. Der Mann flüchtete mit der Beute in Richtung der Bahngleise.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu dem beschriebenen Mann machen können. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

In Leverkusen-Manfort hat am Montagabend ein unbekannter Mann einen Getränkemarkt überfallen. Der maskierte Unbekannte betrat gegen 19.30 Uhr das Geschäft an der Stixchesstraße mit einem Messer in der Hand und zwang den an der Kasse sitzenden, 18 Jahre alten Angestellten zur Herausgabe von Bargeld. Seine Beute verstaute der mutmaßliche Räuber in einer blauen Mülltüte und flüchtete in Richtung Willy-Brandt-Ring.

Der Tatverdächtige ist nach Angaben von Zeugen etwa 1,75 Meter groß und schlank. Der Gesuchte, der bei der Tat eine schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil und grüne Schuhe mit orangefarbenen Adidas-Streifen getragen haben soll, ist laut Zeugenaussagen etwa 20 Jahre alt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Verdächtigen, telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Leverkusen-Rheindorf sind in der Nacht zu Freitag zwölf Personen von der Feuerwehr gerettet worden. Fünf Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Um 2.18 wurde die Leverkusener Feuerwehr zu dem Brand in der Felderstraße gerufen. Im ersten Obergeschoss brannte es in einer Wohnung, das Treppenhaus war verraucht und bereits in die oberen Etagen gezogen. Einsatzkräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr, der Löschzug Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr und Rettungskräfte wurden zur Verstärkung hinzugerufen. An den Fenstern und auf Balkonen in den Obergeschossen machten bereits Hausbewohnerinnen und -bewohner auf sich aufmerksam.

Mit Atemschutz drangen Feuerwehrleute in das Haus ein, bekämpften den Brand und retteten elf Personen mit Fluchthauben über den Treppenraum und Drehleitern. Die Person aus der Brandwohnung war bereits durch die Polizei gesichert worden. Sie und vier weitere Hausbewohner wurden in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnungen und belüftete sie, anschließend kehrten die Bewohner wieder in sie zurück.

Zwei unbekannte Jugendliche sollen am Mittwochabend einen alkoholisierten Leverkusener in der Kölner Gasse in Steinbüchel geschlagen und ausgeraubt haben. Nach Informationen ging das 42-jährige Opfer gegen 22.30 Uhr in einer Unterführung, als die Jugendlichen ihn unter einem Vorwand ansprachen und dann auf ihn einschlugen. Anschließend nahmen sie seine Geldböse und sein Mobiltelefon an sich.

Laut einem Zeugen trugen die beiden mutmaßlichen Täter schwarze Kapuzenjacken bei der Tat. Ein Alkoholtest beim Opfer ergab einen Wert von 2,5 Promille.

Die Polizei sucht nach Personen, die sich am Mittwochabend zur Tatzeit in der Kölner Gasse oder der angrenzenden Berliner Straße aufgehalten haben und Angaben über die Jugendlichen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen genommen.

Die Polizei sucht Zeugen eines versuchten Wohnungseinbruchs in Leverkusen-Schlebusch. Die Inhaber einer Wohnung an der Bogenstraße verließen am Montag, 14. Februar, von 14 bis 17 Uhr ihre Wohnung. Bei ihrer Rückkehr stellten sie Hebelspuren an der Wohnungstür fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E.Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat am Dienstag in Opladen einen 56-jährigen Geschäftsinhaber bei dessen Versuch, Diebesgut zurückzuholen, verletzt. Der 48-jährige Verdächtige soll gegen 15.30 Uhr Bettwäsche aus der Auslage eines Geschäfts an der Düsseldorfer Straße genommen haben und dann auf einem Fahrrad geflüchtet sein.

Der Ladenbesitzer verfolgte demnach den Mann zu Fuß in die Günther-Weißenborn-Straße. Beim Versuch, sich das Diebesgut in die Jacke zu stecken, stellte der 56-Jährige den Flüchtigen, der sich so heftig zur Wehr setzte, dass der Ladenbesitzer eine blutige Lippe davontrug. Herbeigeeilte Zeugen hielten den leicht alkoholisierten Leverkusener bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,1 Promille.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der sich am Donnerstagmittag bei einem Rentnerehepaar (80, 84) in Schlebusch als Wasserwerker ausgegeben und aus deren Wohnung Bargeld sowie Schmuck und eine Schreckschusspistole gestohlen haben soll.

Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Betrüger gegen 12.45 Uhr unter dem Vorwand, den Wasserdruck messen zu müssen, Zugang zur Wohnung der Eheleute in der Finkelsteinstraße.

Er forderte die 84-Jährige und den 80-Jährigen auf, sich ins Gäste-WC bzw. das Badezimmer zu begeben und dort die Wasserhähne aufzudrehen. Dann lehnte der als korpulent und circa 1,75 Meter groß beschriebene Mann die Türen an und teilt mit, er würde die Messung in „anderen Räumen“ durchführen.

Er soll laut Polizei eine dunkle Schirmmütze und eine dunkle Jacke getragen haben. Als der Trickbetrüger die Wohnung verließ, bemerkte das Ehepaar einen zweiten Mann von schlanker Statur am Hauseingang.

Hinweise nimmt die Polizei Köln entgegen. (aga)

22-Jähriger rast durch Leverkusen

Er war knapp 90 Kilometer pro Stunde zu schnell: Ein 22-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag mit 140 Kilometern pro Stunde den Willy-Brandt-Ring heruntergerast, dort gilt Tempo 50.

Wie die Polizei mitteilte, erwischte eine Radarkontrolle den Mann mit seiner Mercedes E-Klasse um 1.45 Uhr. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Leverkuseners und prüfen auch den Verdacht eines sogenannten Alleinrennens. (aga)

Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag ist ein Radfahrer in Wiesdorf leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 15 Uhr gestürzt, nachdem ihm ein silberner Kleinwagen beim Einfahren in den Kreisverkehr auf der Dhünnstraße/Nobelstraße die Vorfahrt genommen hatte.

Der Fahrer des Kleinwagens soll noch kurz gebremst haben und in Richtung Albert-Einstein-Straße weggefahren sein, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall und dem Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail entgegen. (aga)

Mit 3,2 Promille Alkohol im Blut ist am Dienstagabend ein betrunkener 35-jähriger Radfahrer in Wiesdorf von einem Auto erfasst worden.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Leverkusener gegen 18.45 Uhr auf dem Gehweg der Wöhlerstraße in Richtung Nobelstraße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen, als er in Höhe der Hausnummer 15 mit einem schwarzen Wagen zusammenstieß. Das gesuchte Fahrzeug soll zuvor von einem Parkplatz losgefahren sein.

Der Radfahrer wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, die Beamten ließen mehrere Blutproben entnehmen und auf Alkohol und Drogen testen.

Nun sucht die Polizei dringend Zeugen, die Hinweise auf das Unfallgeschehen und/oder den Fahrer des schwarzen Fahrzeugs machen können. Hinweise nimmt die Polizei Köln telefonisch unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail entgegen. (aga)

Mit rund 1,8 Promille und in der Probezeit ist in der Nacht zu Sonntag in Schlebusch ein 18 Jahre alter Fahranfänger mit seinem BMW von der Oulustraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilt, ließen die Beamten dem leichtverletzten Mann im Krankenhaus mehrere Blutproben nehmen und stellten den Führerschein sicher. Zeugenaussagen zufolge soll der 18-Jährige gegen 3.15 Uhr unmittelbar vor dem Unfall durch mehrere Drifts im Kreisverkehr Oulustraße/Steinbücheler Straße aufgefallen sein. (aga)

Ein 93 Jahre alter Mann ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Lützenkirchen gestorben. Nach Angaben der Polizei kam der Mann mit seinem Wagen auf der Straße „Auf dem Bruch“ aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit zwei geparkten Fahrzeugen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der 93-Jährige auf dem Weg ins Krankenhaus. (hge)

Unbekannte Personen haben in der Nacht zu Donnerstag an der Diepentalsperre in Leichlingen einen Zigarettenautomaten gestohlen und auf einem Parkplatz auf Leverkusener Stadtgebiet das Geldfach aufgebrochen. Ein Passant hatte den Automaten gegen 9 Uhr am Morgen gefunden und die Polizei gerufen. Diese ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls. (hge)

Beim Überqueren der Quettinger Straße auf Höhe der Don-Bosco-Grundschule ist am Dienstagmittag ein acht Jahre alter Grundschüler angefahren und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll der 86-jährige Fahrer eines Honda Jazz gegen 12.25 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Quettingen unterwegs gewesen sein, als das Kind im Rückstau zwischen den Fahrzeugen auf die Fahrbahn trat. Durch den Zusammenstoß prallte der Junge anschließend gegen einen auf der Gegenspur stehenden Dacia. Rettungskräfte brachten den Jungen laut Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus. (aga)

Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montagnachmittag in Wiesdorf vom Auto eines 76-jährigen Fahrers erfasst und schwer verletzt worden. Nach Erkenntnisse der Polizei bog der aus Richtung Manfort kommende Autofahrer um 15.45 Uhr auf der Rathenaustraße auf die Friedlieb-Ferdinand-Runge-Straße ab, nahm dabei dem entgegenkommenden Motorradfahrer die Vorfahrt und stieß mit diesem zusammen.

Versuchte Brandstiftung

Ein Unbekannter soll am Samstagabend in Steinbüchel Benzin auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gegossen haben. Wie die Polizei mitteilt, soll er darüber hinaus versucht haben, die Balkontür einzuschlagen.

Ein Anwohner hatte den etwa 1,75 Meter großen, dunkel gekleideten Mann mit schwarzem Mund-Nasen-Schutz mit seinem 20-Liter-Kanister auf dem Balkon des Hauses in der Brandenburger Straße gesehen. Laut Polizei habe er ihn angeschrien, woraufhin der Unbekannte in Richtung Wannseestraße weggerannt war. Nun sucht die Polizei Köln Zeugen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail entgegen. (aga)

Handtausche aus Auto gestohlen

Unbekannte sind am Freitag, 21. Januar, zwischen 15.45 und 15.50 Uhr in Schlebusch in ein geparktes Auto eingebrochen. Nach Informationen der Polizei schlugen sie in dem kurzen Zeitfenster die Scheibe eines Renault Kangoo ein, der auf dem Parkplatz der Gesamtschule an der Ophovener Straße geparkt war. Die unbekannten Täter konnten ihre Beute bereits von draußen erkennen: Sie nahmen eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche mit.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sich zwischen 15.30 und 16 Uhr auf dem Parkplatz der Gesamtschule oder rund um den Tatort an der Ophovener Straße aufgehalten haben und Angaben über die Tat, verdächtige Personen oder Fahrzeuge machen können. Hinweise nimmt die Polizei Köln unter ☎ 0221/2290 und per E-Mail entgegen. (hge)

60 km/h zu schnell in der Baustelle

Deutlich zu schnell war ein Jaguar-Fahrer am vergangenen Freitagvormittag im Autobahnkreuz Leverkusen unterwegs. Im Baustellenabschnitt auf der Autobahn 1 in Richtung Burscheid wurde der 34-Jährige mit einer Geschwindigkeit von 140 km/h erwischt. Erlaubt ist dort Tempo 80. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro durfte der Mann weiterfahren. (hge)

Ein alkoholisierter 55-Jähriger hat am Freitag um kurz nach Mitternacht auf der A1 zwischen der Leverkusener Rheinbrücke und dem Autobahnkreuz Leverkusen ohne Fremdeinwirken einen Totalschaden an seinem VW Touareg verursacht. Wie die Polizei mitteilt, verletzte er sich dabei leicht.

Nach Zeugenaussagen touchierte der Bergisch Gladbacher mit seinem schwarzen Wagen zunächst die rechte Betonschrammwand, fuhr dann über beide Fahrstreifen, schlug in die linke Betonschrammwand ein und kam dort nach einigen Metern zum Stehen. Ein Atemalkoholtest zeigte nach Angaben der Polizeibeamten rund 1,4 Promille.

Nachdem der Fahrer bei der angeordneten Blutprobe im Krankenhaus Widerstand geleistet hatte, nahmen ihn die Polizisten zur Ausnüchterung in Gewahrsam und stellten den Führerschein des 55-Jährigen sicher. (aga)

Nach einem Verkehrsunfall in Lützenkirchen ist am Mittwochabend Gas aus einem mit Flüssiggas betriebenen Pkw ausgetreten. Gegen 19.30 Uhr kollidierte das Fahrzeug auf der Bruchhauser Straße mit einem weiteren Auto, über den Unfallhergang hat die Feuerwehr keine Informationen.

Durch die Beschädigung am Antriebssystem kam es beim Gas-betriebenen Pkw zu einem Leck und Gasaustritt. Aufgrund einer potenziellen Explosionsgefahr sei durch den Einsatzleiter vor Ort entschieden worden, die benachbarten Gebäude vorsorglich zu evakuieren, teilte die Feuerwehr mit. Anwohnerinnen und Anwohner wurden während des Einsatzes in einem herbeigerufenen Bus der Wupsi betreut.

Die Feuerwehr verblies das Gas mit Hilfe von Lüftern und überwachte das Umfeld und die Kanalisation mit Messgeräten. Nachdem kein Gas mehr austrat, wurde der Tank kontrolliert und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz dauerte bis 22.40 Uhr. Bei dem Unfall wurde nach Informationen der Feuerwehr niemand verletzt. (hge)

Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Bürrig am Montag leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei nahm der 67-jährige Fahrer eines Transporters gegen 10.50 Uhr dem Motorradfahrer die Vorfahrt, als er vom Parkplatz eines Supermarktes nach rechts auf den Overfeldweg abbog. Der in Richtung Von-Ketteler-Straße ebendort fahrende Motorradfahrer bremste scharf, stürzte und rutschte gegen den Ford.

Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Alleinunfall am Sonntag, 16. Januar schwer verlietzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 42-Jährige mit seinem Zweirad gegen 14.50 Uhr auf der Potsdamer Straße in Steinüchel ins Schleudern, stürzte und rutsche gegen einen geparkten Kleinwagen. Dabei verletzte er sich schwer und musste ärztlich behandelt werden. (hge)

Bei einem mutmaßlich illegalen Rennen in Leverkusen ist ein 27 Jahre alter Mann am frühen Samstagmorgen auf der Quettinger Straße in Höhe der Einmündung Porschestraße mit einem Bus zusammengestoßen, der gerade abbiegen wollte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, mussten Ersthelfer den jungen Mann aus seinem Alfa-Romeo befreien. Laut Zeugen soll er sich um kurz vor 6 Uhr mit dem Fahrer eines VW Golf ein Rennen geliefert haben.

Polizisten beschlagnahmten das Fahrzeug. Die Ermittlungen zu dem geflüchteten Golf dauern an. Hinweise zum Unfallhergang sowie zum weiteren flüchtigen Fahrer nimmt das Verkehrskommissariat 2 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail entgegen. (aga)

Abbiegeunfall auf der Borsigstraße

Schwer verletzt wurde nach Angaben der Polizei vom Freitagmittag ein Rollerfahrer in der Fixheide. Nach Angaben von Zeugen war der 47 Jahre alte Zweiradfahrer am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der Borsigstraße in Richtung Quettingen unterwegs, als der Fahrer eines Mazda auf den Betriebshof der Wupsi abbog. Nach Angaben von Zeugen stieß der 67 Jahre alte Autofahrer frontal und nahezu ungebremst mit dem Roller zusammen. Rettungskräfte fuhren den Verletzten mit einem gebrochenen Ellenbogen ins Krankenhaus. (tk)

Diebstahl in Schlebusch

Binnen Sekunden hat ein Dieb am Donnerstagnachmittag einer 86-Jährigen die Handtasche gestohlen. Gegen 16.30 Uhr nutzte nach Angaben der Polizei vom Freitag der Unbekannte die Zeit, in der die Frau auf der Bergischen Landstraße in ihren geparkten Ford stieg. Zuvor hatte sie ihre Tasche, in der sich Ausweise und Bargeld befanden, auf dem Rücksitz ihres Wagens deponiert. (tk)

Einbruch in Bürrig

Zwischen 10 und 20.30 Uhr am Donnerstag sind Einbrecher in ein Haus am Sebastianusweg in Bürrig eingestiegen. Die Eigentümer waren nicht daheim, als die Terrassentür aufgehebelt wurde. Die Täter erbeuteten Schmuck und eine Kamera. Die Polizei fragt nach verdächtigen Bewegungen auch auf dem angrenzenden Florian- oder Hubertusweg. (tk)

Ein 81 Jahre alter Mann hat am frühen Mittwochabend beim Linksabbiegen aus einer Garagenzufahrt auf die Warthestraße in Rheindorf seine Ehefrau erfasst. Die 77-Jährige sei ihm entgegen gegangen, teilte die Polizei mit. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.

Frau verletzt

In Bürrig ist am Montagnachmittag eine 92 Jahre alte Fußgängerin auf der Rheindorfer Straße von einem Opel erfasst worden. Sie erlitt schwere Kopf- und Beinverletzungen und wurde in einer Klinik notoperiert. Der 61-jährige Fahrer erlitt nach Angaben der Polizei einen Schock.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll die Seniorin mit ihrem Rollator gegen 16.20 Uhr in Höhe der Sportanlage Bürrig die Fahrbahn überquert haben, als sie der in Richtung Westring fahrende Opladener mit seinem Fahrzeug erfasste.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren und stellten den Unfallwagen als Beweismittel sicher. (aga)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagabend in Schlebusch sucht die Polizei Köln den Fahrer oder die Fahrerin eines roten Audi. Nach ersten Ermittlungen soll der oder die Gesuchte gegen 18.30 Uhr vom Karl-Carstens-Ring in den Kreisverkehr am Dhünnberg eingefahren sein und dort einer 25 Jahre alten Rollerfahrerin die Vorfahrt genommen haben. Die Leverkusenerin bremste laut Polizei stark ab, stürzte auf die nasse Fahrbahn und verletzte sich am Fuß. Der Fahrer oder die Fahrerin soll, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, weitergefahren sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Audi geben können, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail zu melden. (aga)

Am Freitagmittag ist ein 47 Jahre alter Rollerfahrer in Leverkusen-Quettingen auf nasser Fahrbahn nach einem Ausweichmanöver gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen fuhr der Leverkusener gegen 12.30 Uhr auf der Quettinger Straße in Richtung Lützenkirchen. In Höhe der Hausnummer 197 soll er dem aus einer Grundstückseinfahrt herausragenden VW eines 55-Jährigen Fahrers ausgewichen und dabei gestürzt sein. (stes)

In einem Getränkemarkt auf der Elbestraße in Rheindorf hat am Mittwochabend ein bewaffneter Überfall stattgefunden. Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die etwa 1.75 bis 1.80 Meter groß und 25 bis 40 Jahre alt sein sollen. Zur Tatzeit waren beide in schwarz gekleidet und maskiert, einer der der Beiden trug eine schwarze Mütze.

Ersten Zeugenaussagen zufolge sollen die Tatverdächtigen gegen 18 Uhr den Getränkemarkt betreten haben. Mit einer Schusswaffe in der Hand soll einer der Männer auf den Angestellten im Kassenbereich zugegangen sein und ihn zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Zeitgleich soll sein Komplize einen anderen Mitarbeiter mit einer zweiten Schusswaffe bedroht und eingeschüchtert haben. Anschließend plünderte ein Tatverdächtiger den Tresor und entwendete mehrere Zigarettenstangen. Die Männer flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (stes)

Eine 47-jährige Fahrradfahrerin ist am Dienstagmorgen beim Überqueren der Kreuzung Birkenbergstraße / Kanalstraße in Opladen von einem 60-jährigen Mazdafahrer frontal erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, brachten Rettungskräfte die Frau mit einem Unterarm-Bruch in ein Krankenhaus.

Zeugenaussagen zufolge war der Autofahrer gegen 8 Uhr mit seinem Kleinwagen auf der Birkenbergstraße in Richtung Opladener Platz unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit der 47-Jährigen zusammenstieß, die auf der Kanalstraße in Richtung Innenstadt fuhr. (aga)

Stark alkoholisierter Mann greift Polizisten an

Polizisten haben am späten Montagabend, 3. Januar, in Leverkusen-Quettingen einen alkoholisierten Randalierer vorläufig festgenommen. Zeugen riefen die Polizei, weil der 21-jährige Mann gegen 21.40 Uhr den Rückspiegel eines geparkten Fahrzeugs abgetreten haben soll. Auf der Quettinger Straße trafen die Beamten auf eine Gruppe Jugendlicher, dabei war auch der von den Zeugen beschriebene mutmaßliche Randalierer. Gegenüber den Polizisten leistete er Widerstand, spuckte, schlug und trat nach den Einsatzkräften und versuchte, sie zu beißen.

Die Polizisten brachten den 21-Jährigen in Gewahrsam. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille, es wurde eine Blutentnehme angeordnet. Der junge Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Zwei Audi RS6 gestohlen

Unbekannte Personen haben zwischen der Neujahrsnacht und Montagmorgen, 3. Januar, zwei Audi RS6 Avant gestohlen. Einem Mitarbeiter des Audi-Zentrums in Leverkusen-Wiesdorf fiel am Montag bei einer Inventur auf, dass zwei jeweils graue Fahrzeuge fehlten, woraufhin er Anzeige erstattete. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Autos geben können oder zwischen Neujahr und Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge an dem Autohaus beobachtet haben, sichzu melden unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

15-Jähriger ausgeraubt

Die Polizei Köln fahndet nach vier jungen Männern, die am Sonntagabend in der Fixheide versucht haben, einen 15-Jährigen auszurauben. Gegen 20.30 Uhr sollen die Unbekannten laut Polizeiangaben den Jugendlichen auf der Straße „Burgloch“ zunächst von seinem Fahrrad gezogen und Bargeld gefordert haben. Als der Leverkusener erwiderte, dass er kein Geld dabei habe, soll einer der Männer ihm mehrfach ins Gesicht und auf die Brust geschlagen haben. Ohne Beute flüchteten die Gesuchten in Richtung Quettinger Straße. Der Jugendliche fuhr nach Hause, von dort brachten ihn Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Die Flüchtigen werden laut Polizei auf etwa 18 bis 20 Jahre und 1,80 bis 1,90 Meter Größe geschätzt. Bekleidet waren sie mit Jogginghosen und Jacken mit Kapuzen der Marken „Adidas“ und „Nike“. Während der Tat trugen die Tatverdächtigen medizinische Schutzmasken. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (aga)

Fahrer unter Drogeneinfluss

In Küppersteg haben Polizisten am Samstagabend einen

mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Polo-Fahrer (23) aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, stoppten Einsatzkräfte den VW auf dem Mühlenweg gegen 22.30 Uhr und kontrollierten ihn. Ein Drogentest reagierte bei dem Leverkusener positiv auf Cannabis, sodass ihm auf der Wache auf Anordnung der Beamten eine Blutprobe entnommen

wurde. Das Verkehrskommissariat 4 übernimmt die weiteren Ermittlungen. (aga)

Unter Drogen stehend am Steuer, dafür aber ohne Führerschein - so wurde ein 26-jähriger Lkw-Fahrer auf dem Westring von der Polizei gestoppt. Er war am Morgen mit defektem Abendlicht an seinem Fahrzeug aufgefallen und von einer Streife gestoppt worden. Bei der Kontrolle konnte der 26-Jährige keinen Führerschein vorzeigen, da ihm dieser nach ersten Ermittlungen im August 2020 entzogen worden war. Ein Drogentest reagierte bei dem Leverkusener positiv auf Cannabis, sodass ihm in einer Klinik auf Anordnung der Beamten eine Blutprobe entnommen wurde. Neben einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss muss sich der Mann nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Bei Verkehrsunfällen in den Stadtteilen Opladen und Alkenrath sind am Dienstagabend zwei Fußgänger schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die verletzten Männer zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Das Verkehrskommissariat 2 hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Unfälle im Detail

Opladen, Pommernstraße:

Beim Überqueren der Fahrbahn der Pommernstraße wurde ein 45-jähriger Mann kurz vor 19 Uhr von dem Opel eines 37-Jährigen erfasst. Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Während der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Pommernstraße in Höhe der Unfallörtlichkeit und leiteten den Verkehr ab.

Alkenrath, Alkenrather Straße/Otto-Müller-Straße:

Gegen 21.15 Uhr fuhr eine 59 Jahre alte Frau einen querenden 49-jährigen Fußgänger beim Linksabbiegen von der Alkenrather Straße auf die Otto-Müller-Straße mit ihrem Audi an. Der Leverkusener erlitt dabei schwere Rückenverletzungen.

Unter Drogen stand nach Ansicht einer Polizeistreife ein Rollerfahrer, der am Montagabend in Schlebusch unterwegs war. Der 28-Jährige sei den Beamten gegen 22 Uhr an der Kreuzung Karl-Carstens-Ring / Dhünnberg aufgrund des hohen Tempos aufgefallen, hieß es am Dienstag. Bei der anschließenden Kontrolle habe ein Drogentest bei dem Leverkusener positiv auf Cannabis reagiert. Daraufhin ging es auf die Wache in der Heymannstraße, wo ein Arzt dem Piaggio-Fahrer eine Blutprobe entnommen habe. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer mit dem Roller schneller als 25 km/h fuhr und er statt eines dafür benötigten Führerscheins nur die Prüfbescheinigung für ein Mofa vorzeigen konnte. Neben einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss muss sich der Mann nun auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. (tk)

Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Duo, das am Montagmittag versucht haben soll, in ein Einfamilienhaus auf der Kapellenstraße in Lützenkirchen einzubrechen. Nach ersten Ermittlungen soll der unbekannte Mann versucht haben die Terrassentür aufzuhebeln, während seine Komplizin vor dem Haus „Schmiere“ stand. Als die 52-jährige Bewohnerin die beiden Personen bemerkte und ansprach, flüchteten sie in Richtung Altenberger Straße.

Der Mann wird auf etwa 20 Jahre und 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt. Er soll dunkle, lockige Haare haben und zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine blaue Hose getragen haben. Seine Komplizin wird ebenfalls auf etwa 20 Jahre und 1,65 bis 1,70 Meter groß geschätzt. Sie soll lange blond/braune Haare haben und eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose getragen haben. Außerdem fielen künstliche Fingernägel und künstliche Wimpern auf.

Streifenpolizisten haben am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 1 bei Leverkusen einen mit sechs Personen besetzten Kleintransporter nach einer Geisterfahrt und anschließendem Wendemanöver gestoppt. Zeugen zufolge war der in Tschechien zugelassene Van gegen 6 Uhr von Burscheid aus auf der Richtungsfahrbahn Dortmund nach Köln unterwegs.

Dem 61 Jahre alten Fahrer fiel der Fehler wohl auf, er wendete kurz vor der Rheinbrücke auf der Fahrbahn. Bei der Polizei sagte der Mann aus, er sei zuvor der Route seines Navigationsgerätes gefolgt. Der 61-Jährige und seine Begleiter durften die Fahrt nach Zahlung einer Sicherheitsleistung auf dem richtigen Weg fortsetzen.

Ein 41-jähriger Mann hat laut Polizei am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr mit seinem Auto eine elfjährige Leverkusenerin auf der Löhstraße in Rheindorf erfasst und schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. (Anm. d. Red: Zuerst hatte es geheißen, dass der Unfallverursacher eine 81 Jahre alte Frau gewesen sein soll. Diese Angabe wurde nun von der Polizei korrigiert.) (aga)

Ein 20 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Montag in Leverkusen-Wiesdorf schwer verletzt worden. Der Mann trat gegen 9.45 Uhr auf Höhe einer Mittelinsel am Europaring auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren, und wurde vom Auto einer 57 Jahre alten Wermelskirchenerin erfasst. Rettungskräfte brachten den Burscheider in eine Klinik. (hge)

In Schlebusch hat ein 78-jähriger Mann am vergangenen Freitag einen Betrugsversuch falscher Polizisten abgewehrt. Auf die Anweisungen eines angeblichen „Kommissars Jungbluth aus Düsseldorf“ sei der Mann nur zum Schein eingegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen 18 Uhr habe ein unbekannter Anruf den Senior aufgefordert, seine gesamten Ersparnisse zur Sicherstellung an die Polizei zu übergeben und sie dafür in seinem unverschlossenen Auto auf einem Supermarktparkplatz zu deponieren.

Der Rentner fuhr demnach zwar zum Treffpunkt, hinterlegte jedoch nur eine leere Plastiktüte in seinem Wagen. Als die Betrüger nach der in ihren Augen gescheiterten Übergabe erneut den 78-Jährigen anriefen, verständigte dieser daraufhin die echte Polizei. (hge)

Ein alkoholisierter Radfahrer hat sich bei einem Sturz mit seinem Pedelec am Mittwochabend im Leverkusener Stadtteil Hitdorf schwer verletzt. Nach Erkenntnissen der Polizei blieb der 52 Jahre alte Mann auf der Ringstraße in Höhe der Grundschule an einer Bordsteinkante hängen und stürzte. Eine Spaziergängerin fand den bewusstlosen Mann gegen 19.15 Uhr neben seinem Pedelec. Rettungskräfte fuhren den 52-Jährigen in eine Klinik, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (hge)

Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Mann, der am Mittwochabend einem 21-Jährigen in der Wiesdorfer Fußgängerzone auf dem Friedrich-Ebert-Platz das Handy geraubt haben soll. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge schlug der dunkel gekleidete Angreifer dem Leverkusener in einem Durchgang zur Christuskirche gegen 18 Uhr das Mobiltelefon aus der Hand, hob es vom Boden auf und flüchtete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (hge)

Zwei Unbekannte haben am Montag, 13. Dezember, an der Hermann-Ehlers-Straße einem 23-Jährigen zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dann versucht, ihm seine mitgeführte Bauchtasche zu entreißen – was ihnen nicht gelang.

Im Anschluss flüchteten beide Täter zu Fuß in Richtung Steinbücheler Straße. Einer der Männer soll eine blaue Jeansjacke und eine dunkle Hose getragen haben. Der andere soll nach Zeugenaussagen mit einer dünnen schwarzen Jacke sowie einer hellen Hose bekleidet gewesen sein. Beide Männer trugen FFP-2-Masken. Hinweise an die Polizei.

Ein brutaler Ladendieb soll am Donnerstagmittag Hygieneartikel aus einem Discounter am Wiesdorfer Platz gestohlen und auf der Flucht eine Mitarbeiterin geschlagen haben. Gegen 12 Uhr sei der Mann mit dem Diebesgut zum Ausgang gestrebt. Das habe die 31 Jahre alte Angestellte verhindern wollen und versucht, den Mann festzuhalten. Zeugen hätten eine Rangelei gesehen, so die Polizei am Freitag. Dabei wurde die Angestellte verletzt. Der Dieb sei anschließend in Richtung der „Luminaden“ geflüchtet.

Er wird als etwa 40 Jahre alt und gut 1,80 Meter groß beschrieben. Auffällig seien leichte Rötungen im Gesicht gewesen. Er soll einen dunklen Kapuzenpullover mit aufgezogener Kapuze getragen haben und zur Tatzeit einen alkoholisierten Eindruck gemacht haben. (tk)

Auf dem Fußgängerüberweg am Karl-Carstens-Ring in Schlebusch ist am Donnerstagabend ein 47 Jahre alter Fußgänger von einem Skoda erfasst und leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Leverkusener gegen 18 Uhr zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (tk)

Ein Bein gebrochen hat sich am Mittwochnachmittag ein neun Jahre altes Mädchen in Lützenkirchen. Das Kind soll auf der Straße „In Holzhausen“ zwischen geparkten Autos die Fahrbahn betreten haben, fasste die Polizei am Donnerstag die Aussagen von Zeugen zusammen. Die Fahrerin eines Peugeot habe zwar eine Vollbremsung gemacht, die Schülerin dennoch frontal erfasst. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht. (tk)

Schlimme Folgen hatte zudem Mittwoch gegen 18 Uhr der Streit einer 36-Jährigen mit dem Fahrer. Die Frau sei auf dem Dünnwalder Grenzweg gestürzt, als sie die hintere Beifahrertür des VW Passat von außen festhielt, berichtet die Polizei am Donnerstag. Die Frau erlitt eine Platzwunde am Kopf, die im Krankenhaus genäht werden musste. (tk)

Bei gleich zwei Verkehrsunfällen auf den Autobahnen 1 und 3 bei Leverkusen sind am Montag vier Menschen (drei Männer und eine Frau) verletzt worden.

Der erste Unfall ereignete sich auf der A1 kurz vor dem Autobahnkreuz Leverkusen in Richtung Köln: Wie die Polizei mitteilt, soll gegen 8.30 Uhr ein 23 Jahre alter Renault-Fahrer auf einen im stockenden Verkehr vor ihm bremsenden Skoda Octavia (Fahrer: 34) aufgefahren sein. Beide Männer erlitten schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der zweite Unfall auf der A3 kurz vor dem Autobahnkreuz Leverkusen in Richtung Frankfurt ereignete sich nach Ermittlungen der Polizei wie folgt: Eine 75 Jahre alte Opel-Fahrerin soll gegen 19.30 Uhr in der Absicht auf die A1 abzufahren, stark abgebremst haben. Sie blieb mit ihrem Fahrzeug auf der Fahrbahn stehen, woraufhin ein 65-jähriger Daciafahrer ihr auffuhr. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die schwerverletzte Seniorin aus ihrem Fahrzeug. Der 65-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (aga)

Eine 46 Jahre alte Fußgängerin ist am Montagnachmittag in Wiesdorf beim Überqueren der Heinrich-von-Stephan-Straße von einem VW Golf (Fahrerin: 40) erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte fuhren die Frau mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei soll die Autofahrerin die 46-Jährige gegen 15.20 Uhr mit ihrem Golf erfasst haben, als sie aus Richtung Fußgängerzone kam und vor einem geparkten Transporter auf die Straße trat (aga)

Ein 51-jähriger Radfahrer hat sich am Sonntag bei einem Sturz ohne fremde Beteiligung in Schlebusch schwere Kopfverletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war er nach aktuellem Ermittlungsstand gegen 11.45 Uhr auf der Gezelinallee mit seinem E-Bike aus bislang ungeklärtem Grund gestürzt. Rettungskräfte fuhren den Leverkusener in ein Krankenhaus. (aga)

Nach einem bandenmäßigen Ladendiebstahl am Montagnachmittag in der Rathaus-Galerie sucht die Polizei nach zwei flüchtigen Männern. Einen 27 Jahre alten Verdächtigen haben Polizisten an einem Auto an der Christuskirche festgenommen. Im Kofferraum des grauen Skodas lag zuvor entwendete Kinderkleidung im Wert von mehreren tausend Euro. Nach zwei flüchtigen Tatverdächtigen wird gefahndet. Einen der Gesuchten beschreiben Zeugen als etwa 1,70 Meter groß und dicklich. Er hatte einen roten Zwei-Wochen-Bart und sehr unreine Haut, trug eine weiße Mütze und eine schwarze Jacke und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter ☎ 0221/ 2290 oder per E-Mail bei der Polizei zu melden. (ger)

Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall auf eine Opladener Seniorin nach einem mutmaßlichen Räuber-Paar: Das Paar soll am Freitagnachmittag, 26. November, eine 87 Jahre alte Frau im Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses am Berliner Platz gegen die Wand gedrückt und ihr das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen haben.

Der gesuchte Mann wurde von Hausbewohnern als etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß beschrieben. Der Gesuchte hat dunkle, lange Haare und soll mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Jacke und hatte ein blau-weißes Buch in der Hand.

Seine Komplizin soll ebenfalls rund 25 Jahre alt sein und dunkle, lange Haare haben. Zeugen zufolge trug sie einen abgenutzten, dunklen Mantel und sprach ebenfalls mit ausländischem Akzent.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0221/229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (hge)

Zwei Schüler sind am Donnerstag und Freitag in Steinbüchel und Rheindorf von Autos angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr eine 27 Jahre alte Autofahrerin auf der Straße „Steinbücheler Feld“ in Richtung Oulustraße. In Höhe einer Fußgängerüberquerung erfasste sie einen achtjährigen Grundschüler frontal mit ihrem VW Golf.

Am Freitagmorgen fuhr der 30-jährige Fahrer eines Daimlers einen 13-jährigen Schüler auf der Solinger Straße an. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Junge gegen 8 Uhr trotz roter Ampel auf die Fahrbahn getreten und in Richtung Bushaltestelle Oderstraße gelaufen sein. (aga)

Ein 79-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 72-jähriger Lkw-Fahrer gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrzeug von einem Grundstück auf die Maurinusstraße. Dabei stieß er mit dem Fahrer (79) eines Kleinkraftrads zusammen, das in Richtung Quettingen unterwegs war. Dessen Fahrer, ein 79-Jähriger, wurde dabei verletzt. (aga)

Die Bundespolizei ermittelt nach einem Vorfall am Wochenende. Gegen 22 Uhr am Samstag sollen Personen - die Polizei spricht von „vermeintlich Jugendlichen“ - am Fahrradabstellplatz am Bahnhof in Schlebusch randaliert und laut Zeugenaussagen einen vorbeifahrenden Schnellzug sowie eine Regionalbahn mit Steinen beworfen haben. Ebenfalls legten die Täter nach Angaben der Polizei einige Steine auf einen Schienenkopf, die durch das Überfahren mit einem lauten Knall weggesprungen wären, heißt es. „Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand“, Sachbeschädigungen an den Bahnen gab es nicht.

Ein 81 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagabend versucht auf dem Karl-Carstens-Ring zu wenden, dabei verursachte er einen schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann auf dem rechten Fahrstreifen angehalten haben, um in Höhe der Ölbergstraße über die Sperrfläche zurück in Richtung des Kreisverkehrs zu fahren.

Eine nachfolgende 30 Jahre alte Autofahrerin fuhr dem Twingo daraufhin in die Fahrerseite. Rettungskräfte brachten beide mit schweren Verletzten in Krankenhäuser. (aga)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch in Manfort mit Hilfe eines Tricks eine Seniorin bestohlen. Unter dem Vorwand, ein ehemaliger Arbeitskollege ihres Ehemanns zu sein, verschaffte sich der Mann an der Helenenstraße gegen 13 Uhr Zutritt zur Wohnung einer 79 Jahre alten Frau. In der Küche lenkte er die Seniorin dann ab, entwendete einen Briefumschlag mit einer niedrigen fünfstelligen Bargeldsumme und verließ damit die Wohnung.

Die Polizei bittet in dem Fall um Hinweise von Zeugen, die den Verdächtigen gesehen haben könnten. Der Unbekannte soll 60 bis 70 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß sein. Er hatte eine Halbglatze und einen Drei-Tage-Bart und war mit einem grauen Pullover und einer Stoffhose bekleidet.

Die Polizei nimmt Hinweise unter ☎0221/2290 oder per E-Mail entgegen: poststelle.koeln@polizei.nrw.de

Rennen

Zeugen haben am Samstag gegen 23.06 Uhr der Polizei gemeldet, dass die Fahrer eines BMW und eines VW Scirocco auf dem Parkplatz an der Tannenbergstraße mit maximaler Beschleunigung kreisförmige Fahrzeugbewegungen - die Polizei spricht hier von „Donuts“ - durchgeführt haben.

Die Einsatzkräfte trafen den 19-jährigen Scirocco-Fahrer noch auf dem Parkplatz an, fertigten eine Strafanzeige und beschlagnahmten seinen Führerschein und sein Handy. Der BMW-Fahrer war bereits geflüchtet. (aga)

Mann verletzt

In Manfort ist am Sonntagabend ein 30-jähriger Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll ein 53-Jähriger ihn gegen 21:35 Uhr in dessen Wohnung in der Bodelschwinghstraße mit einem spitzen Gegenstand im Gesicht verletzt haben. Der mutmaßliche und laut Polizei namentlich bekannte Täter sei bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr am Tatort gewesen. Rettungskräfte fuhren den 30-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Kriminalkommissariat 57 hat die Ermittlungen aufgenommen. (aga)

Schwer verletzt wurden am Samstag gegen 10.45 Uhr zwei Fußgängerinnen an der Kreuzung Lützenkirchener / Feldstraße. Nach Angaben der Polizei überquerten sie bei Grün die Straße, als sie von einem abbiegenden Auto erfasst wurden. Die 25 und 43 Jahre alten Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte auch der 57 Jahre alte Autofahrer grünes Licht, als er abbog. Das Verkehrskommissariat 2 habe Ermittlungen aufgenommen. (tk)

Corona trifft Karneval: Dezernent Marc Adomat spricht davon, dass es in Leverkusen „vorbildlich“ zugegangen sei am 11.11.. Es habe keine großen Probleme gegeben, lediglich eine Feier in der Nähe des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums sei aufgelöst worden. Auch bei den Gaststätten spricht er von „vorbildlichem“ Verhalten. (aga)

Zwei Verletzte

Nach einem Auffahrunfall auf der Dhünnstraße in Wiesdorf sind am Mittwochnachmittag zwei Autofahrer (21, 38) leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll der 21-jährige Opel-Fahrer auf seiner Fahrt in Richtung Nobelstraße gegen 15 Uhr auf den am Fahrbahnrand haltenden 38-Jährigen aufgefahren sein.

Rettungskräfte brachten beide Männer zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme und dem Abschleppen der schwer beschädigten Fahrzeuge staute es sich etwas. (aga)

Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Eine Zivilstreife hat am Mittwochvormittag in der Straße „Am Weidenbusch“ in Quettingen einen 43-Jährigen gestoppt, der in der Vergangenheit bereits häufiger ohne Führerschein gefahren ist. Die anschließende Kontrolle des Wiederholungstäters gegen 9.30 Uhr ergab, dass dem Leverkusener seine Fahrerlaubnis im März entzogen worden war. Um weitere Fahrten ohne Fahrerlaubnis zu verhindern, stellten die Polizisten den VW Sharan sicher. Erst am Tag zuvor hatte die Polizei auf der A1 einen 42-Jährigen ohne gültige Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen. (aga)

42-Jähriger mit Fahrverbot aus Verkehr gezogen

Die Autobahnpolizei hat am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der A1 bei Lützenkirchen einen 42-jährigen Dortmunder in seiner Mercedes G-Klasse nach einem Geschwindigkeitsverstoß aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Polizei mitteilte, habe die anschließende Kontrolle ergeben, dass der Führerschein des Mannes zur Fahndung ausgeschrieben war. Gegen den Dortmunder gab es seit April ein rechtskräftiges Fahrverbot, das er nicht angetreten hatte. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und fertigten eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (aga)

Benzin gestohlen

In Wiesdorf sollen zwei Männer und eine Frau versucht haben, am Dienstagabend aus einem geparkten Fahrzeug Benzin zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 65-jähriger Anwohner der Adolfsstraße das Trio gegen 22 Uhr an dem Auto bemerkte und die Polizei verständigt. Die Personen flüchteten mit einem Skoda Kombi mit ausländischem Kennzeichen.

Bei der späteren Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass sowohl der Skoda Fabia als auch der Fahrer nach Kraftstoff rochen. Parallel stellten Polizisten vier Benzinkanister und einen Gartenschlauch am Tatort sicher.

Ermittler des Kriminalkommissariats 74 prüfen nun die Tatbeteiligung und bitten um weitere Hinweise unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Mail. (aga)

Eine 25 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag auf der Solinger Straße in Rheindorf in den Gegenverkehr gefahren und frontal mit einem VW Fox zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie und die Fahrerin (48 Jahre alt) des VW schwer verletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert aktuell die Spuren. Die Solinger Straße ist in beide Richtungen gesperrt. (aga)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Freitagnachmittag einen Pizzalieferanten ausgeraubt haben soll. Wie die Polizei mitteilt, soll der Tatverdächtige nach Zeugenangaben gegen 13.45 Uhr in einer Pizzeria in Rheindorf vorgegaukelt haben, dass er wegen eines familiären Notfalls dringend nach Wiesdorf zum dortigen Kino müsse. Es ginge um seine Kinder, soll der Mann angegeben haben. Der 34-jährige Pizzeria-Chef rief einen seiner Lieferfahrer an und bat den 44-Jährigen, dem Mann in seiner Not zu helfen und ihn zu fahren.

Kaum an der Bushaltestelle „Rathaus Galerie“ in Wiesdorf eingetroffen, soll der Tatverdächtige den Pizzaboten im Wagen gegen die Fahrertür gedrückt, die Arbeitsgeldbörse mit mehreren hundert Euro aus dessen Jacke gerissen haben und dann in Richtung Galerie weggelaufen sein.

Der Räuber wird als „dicklich mit rundem Gesicht“ beschrieben, soll etwa 42 Jahre alt sein und circa 1,85 Meter groß. Er habe zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart und schwarze, kurze Haare getragen, so die Polizei. Er soll eine schwarze Jacke, eine dunkle Jeans und schwarze Turnschuhen mit weißer Sohle getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (aga)

Das Aufeinandertreffen zweier Männer mit zwei Frauen bei einer Kölner Party hat am frühen Sonntagmorgen mit einem großen Polizeieinsatz in Leverkusen-Hitdorf und zwei Festnahmen geendet. Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatten die beiden 22 und 21 Jahre alten Männer die 36 und 49 Jahre alten Frauen bei einer Feier in Köln kennengelernt. Gemeinsam beschlossen sie demnach, mit dem Mercedes der Frauen zu einer anderen Feier zu fahren. Zu diesem Zweck erhielten die Männer den Schlüssel des Kleinwagens.

Ohne das Wissen der beiden Frauen blieben ihre Bekanntschaften jedoch nicht bei der Party, sondern fuhren mit dem Wagen und der Handtasche einer der Frauen nach Leverkusen. Wie die Polizei mitteilt, durchbrachen sie auf der Elbestraße wohl eine Schranke und setzten das Auto am Stöckenbergsee anschließend in Brand. Die alarmierte Polizei fahndete mit Diensthunden und einem Hubschrauber nach den flüchtigen Tatverdächtigen, stellte sie unweit des angrenzenden Waldes und nahm sie fest.

Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unterschlagung, Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs und Brandstiftung. Die erbeutete Handtasche stellte die Polizei samt Inhalt sicher. Nicht mehr zu retten war der Mercedes, der komplett ausbrannte und abgeschleppt wurde.

Zwei noch unbekannte Männer haben am Freitag, 29. Oktober, in Schlebusch einen 15-jährigen Schüler beraubt. Gegen 8.05 hielten sie ihn in der Straße Driescher Heck von hinten fest und forderten Bargeld. Als der junge Leverkusener der Forderung nicht sofort nachkam, durchsuchte einer der Täter dessen Rucksack und entwendete einen Schülerausweis und Bargeld, während der andere den 15-Jährigen weiter festhielt. Bevor die Männer flüchteten, drohte einer von ihnen dem Schüler mit einem Messer.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Raubüberfalls, die am Freitagmorgen gegen 8 Uhr im Tatbereich der Driescher Hecke oder der angrenzenden Opladener Straße in Leverkusen unterwegs waren und die Tat beobachtet haben könnten.

Einer der gesuchten Männer soll 1,80 Meter groß und schlank sein. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze FFP2-Maske, schwarze Nike-Schuhe und schwarze, silbern bestickte Handschuhe. Der zweite Mann soll 1,80 bis 1,85 Meter groß und sportlich sein. Auch er trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine schwarze FFP2-Maske, zudem silbergraue Turnschuhe und schwarze Handschuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Die Leverkusener Feuerwehr musste in der Nacht zu Samstag zu zwei Unfällen ausrücken. Auf der A1 Richtung Dortmund kurz vor Burscheid in Höhe Köttersbach war es zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw und zwei Autos gekommen. Insgesamt seien sechs Personen betroffen gewesen, erklärt die Feuerwehr. Drei Personen mussten mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, drei Personen wurden vor Ort ambulant behandelt.

Zeitgleich meldeten Zeugen einen Unfall auf der A3 in Richtung Oberhausen kurz vor dem Kreuz Langenfeld. Auf einer Länge von etwa 400 Metern hätten mehrere Fahrzeuge auf dem Standstreifen und auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen gestanden, berichtet die Leverkusener Feuerwehr, die auch Hilfe von Einsatzkräften aus Köln, dem Rheinisch-Bergischen Kreis und dem Kreis Mettmann erhielt. Zwei Autos waren stark beschädigt. In einem saßen noch zwei Personen, verletzt, aber ansprechbar. Die Feuerwehr musste sie aus dem Fahrzeug retten, indem sie die Türen am Auto sowie weitere Bauteile mit technischem Gerät entfernte. Insgesamt mussten fünf Personen versorgt und in Krankenhäuser gebracht werden. (aga)

Nach einem Raubüberfall am Donnerstagabend in Küppersteg hat die Polizei noch in Tatortnähe zwei Tatverdächtige (beide 28 Jahre alt) festgenommen. Ersten Ermittlungen nach sollen die Männer gegen 18.15 Uhr einen 47 Jahre alten Kölner auf der Karl-Ulitzka-Straße angesprochen, ihm Schläge angedroht und Bargeld gefordert haben. Nachdem er ihnen einen zweistelligen Geldbetrag aushändigte, flüchteten sie mit der Beute. (aga)

Die Feuerwehr Leverkusen hat bei einem Einsatz in Quettingen am Dienstagabend drei Katzen aus einer brennenden Wohnung gerettet. Gegen 18.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Weidenbusch“ gerufen. Beide Wachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Lützenkirchen und ein Rettungswagen rückten aus.

Beim Eintreffen drangen Rauchschwaden aus dem Küchenfenster der Erdgeschosswohnung und Flammen waren zu erkennen. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich bereits eigenständig ins Freie gerettet, die drei Katzen wurden jedoch noch vermisst. Die Feuerwehrleute löschten den Brandzügig und suchten die Wohnung unter Atemschutz erfolgreich nach den Katzen ab. „Die Katzen wurden von der Feuerwehr erstversorgt und zu einem Tierarzt gebracht“, teilt die Feuerwehr Leverkusen mit.

Unbekannte haben am Mittwoch einen E-Scooter vor dem Eingang eines Supermarktes an der Ernst-Bloch-Straße in Steinbüchel gestohlen. Das Fahrzeug der Marke Xiaomi war abgeschlossen und wurde vom 24-jährigen Besitzer gegen kurz nach 17 Uhr abgestellt. Nach seinem Einkauf bemerkte er den Diebstahl. Zeugenhinweise und Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen nimmt die Polizei Köln unter 0221/229-0 oder per Mail – poststelle.koeln@polizei.nrw.de – entgegen.

Bislang unbekannte Personen haben in der Nacht zu Donnerstag versucht, in ein Autohaus am Overfeldweg im Stadtteil Bürrig einzubrechen. Den Ermittlungen der Polizei zufolge versuchten die zwei schwarz gekleideten gegen kurz nach Mitternacht, eine Tür zu einer Ausstellungshalle aufzuhebeln. Als der Alarm ertönte, flüchteten die Verdächtigen in Richtung Von-Ketteler-Straße. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und Hinweise zur Identität an 0221/229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Bei einem Auffahrunfall in Rheindorf ist am Mittwoch eine 29 Jahre alte Schwangere leicht verletzt worden. Eine 23 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Wagen dem Auto der schwangeren Frau gegen 16 Uhr auf der Solinger Straße auf. Diese hatte zuvor auf ihrer Fahrt in Richtung Opladen aufgrund eines Rückstaus abgebremst. Bei der Kollision erlitt sie leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Mitwoch einen Zimmerbrand in der Von-Ketteler-Straße in Leverkusen-Bürrig gelöscht. Laut Mitteilung wurde sie gegen 0.30 Uhr zum Einsatzort gerufen und entsendete Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr, einen Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr und einen Rettungswagen zur Einsatzstelle – insgesamt waren acht Fahrzeuge 26 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes befanden sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits vor dem Gebäude, aus dessen Erdgeschoss Rauch durch ein Fenster entwich. Ausgestattet mit schwerem Atemschutz bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer, das schnell lokalisiert und unter Kontrolle gebracht werden konnte. Verletzt wurde niemand.

„Ihre Tochter hat einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Das Unfallopfer sei eine Mutter von zwei Kindern. Um eine Inhaftierung ihrer Tochter zu vermeiden, müssen Sie eine Kaution in Höhe von 80.000 Euro hinterlegen. Goldbarren und Schmuck werden auch akzeptiert.“ Mit diesen Worten hat sich am Freitagmittag, 15. Oktober, eine Frau Schneider auf dem Haustelefon der eines 84 und 87 Jahre alten Ehepaars aus Schlebusch gemeldet.

Überrascht von dem tragischen Unfall ihrer Tochter sammelten die Senioren all ihren wertvollen Schmuck zusammen, verstauten ihn in einer hellblauen Sporttasche von Bayer und fuhren in ihrem VW in die Kitschburger Straße 1 nach Köln-Lindental zum vereinbarten Übergabeort. Dort nahm gegen 14 Uhr ein etwa 1.65 Meter großer Mann mit dunkelbraunen kurzen Haaren den Schmuck entgegen. Der Unbekannte soll Anfang 20 gewesen sein, braune Augen gehabt und hochdeutsch gesprochen haben. Mit der hellblauen Tasche voll Beute ging er in Richtung Dürener Straße davon, um den Schmuck von einem Gutachter prüfen zu lassen.

Anschließend schickte Frau Schneider die Eheleute zum Arbeitsgericht am Reichenspergerplatz, um ihre Tochter abzuholen – nur dort wartete niemand auf sie. Als sie sieben Stunden später selbst bei ihrer Tochter anriefen, flog der Betrug auf.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den jungen Mann mit der auffälligen hellblauen Sporttasche auf der Dürener Straße gesehen? Hinweise nimmt die Kripounter ☎ 0221/ 2290 oder per E-Mail entgegen. (ger)

In Quettingen auf der Dieselstraße ist ein Radfahrer bei einem so genannten „Dooring"-Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, öffnete ein 37 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag gegen 16.30 Uhr die Autotür seines Fords und traf damit einen 79-jährigen Fahrradfahrer. Der Senior erlitt Kopfplatzwunden und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Um derartige „Dooring-Unfälle“ zu verhindern, empfiehlt die Polizei den „holländischen Handgriff“ beim Aussteigen: Dabei öffnet man - egal, ob als Fahrer oder Beifahrer - die Autotür nicht mit der Hand, die der Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen. Der Fahrer öffnet die Autotür also mit der rechten Hand, der Beifahrer entsprechend mit der linken. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper des Aussteigenden automatisch und er kann über die Schulter nach hinten blicken und einen eventuell näherkommenden Radfahrer sehen. (aga)

Eine 23 Jahre alte Motorradfahrerin aus Bergisch Gladbach ist bei einer Kollision mit dem Wagen eines 52-jährigen Leverkuseners am Montag in Wiesdorf schwer verletzt worden. Um 6.10 Uhr war sie nach Polizeiangaben auf der Carl-Duisberg-Straße in Richtung Köln hinter dem Fahrzeug des Mannes unterwegs, als sie auf Höhe des Rudolf-Mann-Platzes ausscherte, um zu überholen. Gleichzeitig zog das Auto nach links, um abzubiegen, die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten und die 23-Jährige rutschte über die Motorhaube des Autos. Zeugenangaben zufolge hatte der 52-Jährige zuvor nach links geblinkt.

Die verletzte Frau blieb zur Beobachtung in einer Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am späten Sonntagnachmittag in Schlebusch ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Geschwister-Scholl-Straße gerufen. Mehrere Nachbarn hatten nicht nur Rauch gesehen, sondern auch Brandmelder gehört. Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr wurden alarmiert, außerdem die Freiwillige Feuerwehr Schlebusch und ein Rettungswagen. Tatsächlich sei aus mehreren Fenstern an der Gebäuderückseite viel Rauch ausgetreten, hieß es am Abend. Das Haus steht zwar schon länger leer, trotzdem habe man nicht ausschließen können, dass sich noch Menschen darin befanden. Deshalb sei von beiden Seiten des Hauses jeweils ein Trupp unter schwerem Atemschutz und C-Strahlrohr zur Menschenrettung eingesetzt worden.

Bei einer Kontrolle sei niemand gefunden worden. Der Brandherd sei während dieser Personensuche gefunden und schnell gelöscht worden. Gebrannt hatten unter anderem eine Matratze und eine Tür. Weil sich der Brandrauch nahezu im ganzen Haus hatte, habe die Feuerwehr das Gebäude aufwendig mit Hochleistungslüftern vom Rauch befreit, hieß es. Danach sei die Einsatzstelle der Polizei übergeben worden. Sie soll ermitteln, wie das Feuer ausbrechen konnte. Insgesamt seien 33 Kräfte mit elf Autos im Einsatz gewesen. (tk)

Eine zwölfjährige Radfahrerin ist am Montag bei einem Zusammenstoß verletzt worden. Damit ist es der zweite Unfall innerhalb weniger Tage, bei dem ein Schulkind verletzt wurde. Die Zwölfjährige fuhr nach Angaben der Polizei gegen 8 Uhr Am Stadtpark eine Rampe neben einer Treppe herunter und prallte offenbar auf einen auf dem Radweg wartenden Radfahrer. Das Mädchen verletzte sich dabei schwer. Der unbekannte Mann flüchtete von der Unfallstelle.

Die Polizei fragt: Wer war am Montagmorgen im Bereich der Realschule Am Stadtpark oder der Rathenaustraße in Wiesdorf unterwegs und kann Angaben über den Unfallhergang oder den beteiligten Radfahrer machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch unter der Rufnummer 0221/2290 oder per E-Mail entgegen. (aga)

Ein Schüler ist bei einem Unfall am Freitag in Leverkusen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat eine 32 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Ford Fiesta den Zwölfjährigen auf dem Zebrastreifen der Rathenaustraße in Höhe der Bushaltestelle erfasst. Der Schüler musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (aga)

Ein blau-silberner Sattelzug hat am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr einen Opel in einer Baustelle auf dem Europaring seitlich gerammt und gegen die rechte Betonschrammwand gedrückt. Wie die Polizei mitteilt, sei der Fahrer oder die Fahrerin anschließend davongefahren.

Laut Aussagen der leichtverletzten 31 Jahre alten Autofahrerin müsste der Mitarbeiter eines hinter ihr fahrenden DHL-Autos den Unfall beobachtet haben. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (aga)

Zivilbeamte haben nach einem gezielten Hinweis am Mittwochabend zwei mutmaßliche Drogendealer, 25 und 42 Jahre alt, in einer Wohnung am Wiesdorfer Platz festgenommen. Sie beschlagnahmten eine vierstellige Summe Bargeld, jeweils etwa 30 Gramm Kokain und Marihuana, eine Gaspistole mit Patronen sowie vier illegal betriebene Spielautomaten. Drei dieser Automaten sind in Deutschland nicht zulässig. (red)

Zu acht Einsätzen musste die Feuerwehr in Leverkusen am Freitag ausrücken, der Rettungsdienst wurde zu 41 Notfalleinsätzen gerufen. Bereits am Freitagmorgen hatte die Brandmeldeanlage eines Altenheims in Schlebusch ausgelöst, mehrere Feuerwehreinheiten rückten nach.

Gegen Mittag löste dann nach Angaben der Feuerwehr die Brandmeldeanlage eines Lebensmittelhandels in Opladen aus. Nur eine Minute später wurde ein Verkehrsunfall mit mehreren Autos an einer Bushaltestelle auf der Burscheider Straße gemeldet.

Während sich bei beiden Brandmeldeanlagenalarme als Fehlalarme herausstellten, gab es laut Feuerwehr bei dem Verkehrsunfall eine leicht verletzte Person, die vom Rettungsdienst betreut werden musste.

Direkt im Anschluss wurden Feuerwehrkräfte zu einem defekten Aufzug alarmiert, in dem vier Personen festsaßen. "Die Befreiung der Personen stellte sich als zeitintensiv

heraus, glücklicherweise gab es jedoch keine Verletzten", so die Feuerwehr in ihrer Mitteilung.

Zwischenzeitlich waren auch alle Leverkusener Notärzte im Einsatz, so dass der Rettungshubschrauber wegen eines weiteren Notfalls in Bürrig landen musste.

Am Abend dann wurde eine Rauchentwicklung aus dem Dach einer Schule an der Scharnhorststraße

gemeldet. Nachdem auch zu diesem Einsatz mehrere Feuerwehreinheiten unterwegs waren, gab es einen Alarm einer Brandmeldeanlage einer Notunterkunft in der Lerchengasse, auch hier rückte die Feuerwehr aus.

Die gemeldete Rauchentwicklung an der Scharnhorststraße war letztendlich durch einen Feuerlöscher verursacht worden, schildert die Feuerwehr, der aus bisher unersichtlichen Gründen aktiviert wurde. Die Brandmeldeanlage hat wegen zu stark angebratenes Essen ausgelöst.

Im Rettungsdienst wurde die Feuerwehr Langenfeld bei einem Großbrand mit mehreren Verletzten durch einen Leverkusener RTW unterstützt. (aga)

Nach einer Verfolgungsfahrt über die A 57, die A 1 und die A 3 hat die Polizei Köln am Mittwochnachmittag, 23. September, das Motorrad und das Mobiltelefons eines 43 Jahre alten Leverkuseners beschlagnahmt. Der Biker war zunächst auf dem Seitenstreifen an einer im Stau stehenden Streifenwagenbesatzung bei der Anschlussstelle Köln-Niehl vorbeigefahren, hatte Anhalteversuche durch „Stopp Polizei“ und Ansprache über Außenlautsprecher ignoriert und war die Flucht angetreten.

Polizisten aus Leverkusen stellten den Mann an einem Kiosk auf der Gustav-Heinemann-Straße, wo er mutmaßlich noch seine Motorradkluft ausgezogen hatte. Das Verkehrskommissariat 4 wertet nun die Mitschnitte der Streifenwagenkamera sowie die Aufzeichnung der Kiosk-Kamera aus.

Der Tatverdächtige ist für die Polizei kein Unbekannter. Seit 2005 wurde dem wegen Verkehrsdelikten vorbestraften 43-Jährigen bereits dreimal die Fahrerlaubnis entzogen. Seit 2019 hat die Polizei schon vier seiner Fahrzeuge beschlagnahmt. (ger)



Schwere Verletzungen erlitt eine 13-jährige Leverkusenerin am Samstag bei einem Unfall in Lützenkirchen. Das Mädchen war nachmittags mit dem Fahrrad auf dem Gehweg längs der Lützenkirchener Straße unterwegs und wollte aus einer Hofeinfahrt kurz vor der Leineweberstraße auf die Fahrbahn wechseln. Dabei wurde es vom Ford Fiesta einer 57-jährigen Fahrerin erfasst. Die Jugendliche stürzte, ihr linkes Bein wurde von einem Vorderreifen des Autos überrollt. Rettungskräfte brachten das Mädchen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. (ger)

Einen VW-Fahrer mit mehr als zwei Promille hat die Polizei am Freitagabend gestoppt. Der 36-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 20.45 Uhr auf der Bismarckstraße unterwegs gewesen. Insgesamt hat die Polizei seit Freitagabend in Köln, Leverkusen und auf den umliegenden Autobahnen elf Fahrten unter Alkohol und sechs unter Einfluss von Betäubungsmitteln beendet, Blutproben angeordnet und diverse Führerscheine beschlagnahmt.

Einige Fahrer, darunter auch E-Scooter- und Fahrradfahrende, hatten mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Die Polizei stellt klar, dass insbesondere beim Thema Alkohol für Kraftfahrzeuge wie Autos und E-Scooter gleichermaßen gilt: Zwischen 0,5 und 1,09 Promille erwartet die Person ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Wer mehr als 1,1 Promille hat (oder ab 0,3 Promille und Ausfallerscheinungen), der muss mit einem Strafverfahren rechnen. Für Fahranfänger unter 21 Jahren gilt: 0,0 Promille. (aga)

Mit gleich mehreren Wagen ist die Feuerwehr am Donnerstagvormittag zu einem Einsatz in die Wiesdorfer Fußgängerzone gefahren. Der Einsatz dauerte jedoch nur wenige Minuten: Ein Bewohner hatte sein Essen auf dem Herd vergessen und war eingeschlafen. Verletzt wurde niemand. (aga)

Eine 58 Jahre alte Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag einen vorfahrtberechtigten 40-jährigen Radfahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr der Straße Dhünnberg in Schlebusch mit ihrem Ford erfasst. Der 40-Jährige stürzte, zog sich schwere Beinverletzungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden. (aga)

Drei Fahrradfahrer sind am Montagnachmittag in Küppersteg auf dem Radweg an der Dhünn in der Nähe des Stadions zusammengestoßen und gestürzt. Zwei 15-Jährige sollen gegen 17.40 Uhr nebeneinander gefahren sein, als sich ein deutlich schneller fahrender 35-Jähriger mit seinem Rennrad von hinten näherte und die Jugendlichen laut aufforderte, Platz zu machen. Einer der 15-Jährigen soll sich umgedreht haben und daraufhin mit einem leichten Schlenker gegen seinen Begleiter gefahren sein, woraufhin beide zu Fall kamen. Der Rennradfahrer soll gegen die am Boden liegenden Jungen gefahren und gestürzt sein. Während die Gleichaltrigen mit leichten Verletzungen davonkamen, brachten Rettungskräfte den 35-Jährigen schwer verletzt in ein Krankenhaus. (ger)

Am Montagmorgen ging ein Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen ein. In der von-Ketteler-Straße quoll Rauch aus dem Keller eines Gebäudes. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, der zuständige Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr sowie einen Rettungswagen rückten zur Einsatzstelle aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen leichten Brandgeruch im Bereich des Kellers fest. Der Bereich wurde von einem Trupp unter schwerem Atemschutz kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass das Hausanschlusskabel durchgeschmort war. Die Feuerwehr lüftete den Keller einmal quer. Die Stromversorgung des Gebäudes musste durch die EVL zunächst abgeschaltet werden. (ger)

Saboteure auf der Pipeline-Baustelle in Hitdorf

Die Polizei fahndet nach drei verdächtigen Personen, die sich in der Nacht zu Dienstag Zugang zur Pipeline-Baustelle in Hitdorf verschafft und Altöl dort vergossen haben sollen. Die Polizei spricht von einer Umweltstraftat und Sabotage. Gegen 4.30 Uhr sollen die drei Verdächtigen in die Baustelle im Bereich Voigtslach / Rheinstraße eingedrungen sein.

Dort sollen sie insgesamt zwei Altölfässer manipuliert haben, sodass rund 1000 Liter Altöl im Erdreich sowie in die Fahrbahn sickerten. Der kontaminierte Bereich musste großflächig ausgebaggert werden. Die verdächtigen Personen trugen dunkle Hosen und dunkle Schuhe mit Reflektoren. Zwei von ihnen sollen zur Tatzeit helle Oberbekleidung, der oder die Dritte ein dunkles Oberteil getragen haben. (ger)

Fahrerin mit 2,2 Promille

Am Mittwochabend gegen 23 Uhr haben Polizeibeamte einen 47-jährigen Autofahrer aus Leverkusen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße Heiderhof in Odenthal angehalten. Schon beim Aussteigen aus dem Fahrzeug konnten die Polizisten mehrere Bierflaschen im Auto erkennen. Der Fahrer wies zudem deutliche Koordinationsschwierigkeiten und einen starken Alkoholgeruch im Atem auf.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 2,2 Promille. Der Beschuldigte wurde zwecks Blutprobe auf die Polizeiwache gebracht, sein Führerschein wurde einstweilen sichergestellt. Bis er seinen Führerschein einmal zurückbekommt, ist dem Leverkusener das Führen von Kraftfahrzeugen verboten. (red)



Bestohlen und verletzt wurde in der Nacht zu Sonntag ein 17-Jähriger in Bürrig. Wie die Polizei mitteilt, sollen zwei etwa 1,70 bis 1,75 Meter große und etwa 18 bis 25 Jahre alte Männer kurz vor 2 Uhr den 17-Jährigen auf der Heinrich-Brüning-Straße unter einem Vorwand angesprochen und unmittelbar gegen den Kopf geschlagen haben. Als der Jugendliche am Boden lag, sollen ihn die Angreifer durchsucht haben. Mit dem Smartphone und Kopfhörer als Beute flüchteten die Verdächtigen in Richtung Bürrig. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Leverkusener vorsorglich in ein Krankenhaus.

Einer der Angreifer soll eine lange Jeanshose sowie ein weißes T-Shirt getragen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail entgegen. (aga)