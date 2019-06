Preisgeld des Löwen geht an Musikschüler

Als der Leverkusener Musikschulleiter Jürgen Ohrem ob seiner Verdienste um die Stadt jüngst mit dem Leverkusener Löwen ausgezeichnet wurde, habe er nach eigenen Worten „völlig vergessen“, den Besuchern der Feierstunde im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich zu sagen, wem sein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro zugute komme. Das nämlich steht jedem zu, der den Löwen erhält. Und bislang spendete jeder, der die Auszeichnung bekam, das Geld für einen guten Zweck.

Ohrem teilt die 5000 Euro zu gleichen Teilen zwischen dem Förderverein der Musikschule und der Stiftung des Hauses auf. Sprich: Er vermacht es all den Kindern und Jugendlichen, die in der Stadt am Unterricht der Musikschule teilnehmen und sich der Instrumenten- oder Gesangskunst widmen.

Der Leiter der Musikschule hatte in seiner Rede zur Preisverleihung nicht nur Worte des Dankes ausgesprochen, sondern auch die fehlende finanzielle wie ideelle Unterstützung der Musikschulen im Lande generell kritisiert. Die seien nach wie vor in zu vielen Kommunen nur Einrichtungen der Kategorie „nett zu haben“. Dieser Zustand sei „unerträglich“ und müsse sich ändern. (frw)