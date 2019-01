Prozess gegen mehr als 40 Beschuldigte: Ermittlungen gipfeln in Razzia bei Großfamilie

Leverkusen-Wiesdorf -

Lange müssen die Vorbereitungen gelaufen sein, bevor Mitte März die Polizei zur Razzia ausrückte. Ihr Ziel: Zahlreiche Mitglieder einer stadtbekannten Leverkusener Großfamilie. Sie gehören zu den Roma. Die Beamten durchsuchten Wohnungen und ein Café in Bürrig und Wiesdorf.



Dabei fanden sie Luxusfahrzeuge, Schmuck und Bargeld, obwohl einige der Durchsuchten sich als bedürftig ausgegeben hatten, um Sozialhilfe zu beziehen. Eine Bewohnerin im fortgeschrittenen Alter wurde bei den Durchsuchungen so wütend, dass sie zu einem hölzernen Fleischklopfer griff.



Rolls-Royce sichergestellt

Wie der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer damals im Frühjahr sagte, seien bei dem 42-jährigen Hauptverdächtigen in seinem Haus an der von-Ketteler-Straße ein Rolls-Royce, zwei Porsche 911 und einen Mercedes SLS sichergestellt worden. Es gab Verhaftungen. Ermittlungsverfahren gegen mehr als 40 Beschuldigte fanden ihren Anfang.



Einen weiteren Fahndungserfolg konnte die Polizei Anfang November feiern. Seit der Razzia am 14. März waren die Ermittler auf der Suche nach dem 21-jährigen Sohn des Clan-Chefs gewesen. Doch dieser schien wie vom Erdboden verschluckt zu sein.



Erste Schuldsprüche im November

Am Donnerstag, 8. November, meldeten die Ermittler , dass sie ihn in einem Kleiderschrank seiner Tante in der Carl-Leverkus-Straße in Wiesdorf gefunden hätten. Abgehörte Telefonate hatten der Polizei den Hinweis gegeben, dass der Sohn des „Don“ immer noch in der Stadt sein müsste.



Ende November gab es die ersten Schuldsprüche – vor allem gegen den Vater des im Kleiderschrank versteckten Verdächtigen. Der Richter am Kölner Landgericht hatte den 42-jährigen Clanchef zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt – wegen Betrugs in einem besonders schweren Fall. Die beiden im Gegensatz zum 42-Jährigen geständigen Mittäter kamen mit weniger harten Strafen davon.



Enkeltrick und Schockanrufe

Der eine musste dreieinhalb Jahre hinter Gitter. Der andere bekam zwei Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung. Zwar waren die beiden Männer mit den niedrigeren Strafen, diejenigen, die im Herbst 2018 ein älteres Ehepaar bei Hamburg um 80 000 Euro betrogen hatten. Aber im Verlauf des Prozesses hatte sich der Clan-Chef als der Drahtzieher herausgestellt.



Die Clan beschäftigt Polizei und Justiz schon seit Jahrzehnten. In der Vergangenheit hatten Richter bereits hohe Haftstrafen wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs mit dem Enkeltrick und Schockanrufen verurteilt worden. In den 60-Jahren zugewandert, entwickelten zahlreiche Mitglieder ein national und international operierendes Betrüger-Syndikat.



Oberbürgermeister sieht Verantwortung nicht bei sich

2014 hatte der damalige Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn nach einem Fernseh-Interview aus seiner Sicht richtig gestellt, die Stadt tue, was sie könne – etwa, dass die Verwaltung angesichts von Autorennen und anderen Ordnungswidrigkeiten tätig werde.



Der Verwaltungschef hatte in dem Interview so gewirkt, als gäbe es nicht viel zu sagen und für die Stadt auch nicht viel zu tun. Um Straftaten wie Ladendiebstähle könne sich die Stadtverwaltung natürlich nicht selbst kümmern; „Wir sind keine Strafverfolgungsbehörde“, sagte damals der christdemokratische Oberbürgermeister.



Finanzströme der Betrüger ermitteln und blockieren

Dafür gibt es zurzeit umso mehr Tätigkeiten der Ermittlungsbehörden: Die weiteren Vorwürfe gegen den Clan-Chef und sein Netzwerk reichen von Sozialleistungsbetrug, Steuerhinterziehung und Kreditschwindel. Hunderte abgehörte Telefonate legten laut der Sonderkommission „EG Bischof“ den Verdacht nahe, dass die Großfamilie die illegalen Einnahmen in Immobilienkäufe steckte, um das Geld zu waschen.



Es soll ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden sein, in dem auch Steuerberater und ein Rechtsanwalt verwickelt sein sollen. Es gibt Bemühungen, die Finanzströme der Betrüger zu ermitteln und dann zu blockieren. „Denn nirgends trifft man diese Leute härter als an ihrem Portemonnaie“, betonte ein hochrangiger Ermittler.