Prozessauftakt am Montag: 19-Jähriger nach Messerangriff in Waldsiedlung vor Gericht

Leverkusen -

Am Kölner Landgericht beginnt am Montag ein Prozess um einen Messerangriff in der Schlebuscher Waldsiedlung. Dem 19 Jahre alten Angeklagten wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilt das Gericht mit. Er soll die Mutter seiner Schulfreundin im April dieses Jahres mit 26 Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben.

Nachdem er seiner Schulfreundin seine Liebe offenbart und sie ihn zurückgewiesen habe, wollte er sie als Geisel nehmen, schildert das Gericht. Er wollte sie zu seinen Halbbrüdern mitnehmen und dort sie und anschließend sich selbst töten, heißt es.

Der 19-Jährige soll in dieser Absicht an der Haustür des Hauses, in dem seine Schulfreundin wohnte, geklingelt und direkt auf deren Mutter eingestochen haben, die ihm die Haustür öffnete. Für den Prozess sind acht Verhandlungstage vorgesehen. (aga)