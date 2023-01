Psychiatrische Vortragsreihe der LVR-Klinik

Die Vortragsreihe über psychiatrische Themen der LVR-Klinik Langenfeld findet im Februar an zwei Terminen statt. Dr. Irene Pucher-Gwosdz, Fachärztin für Abhängigkeitserkrankungen, stellt am Donnerstag, 6. Februar, 19 Uhr, bei „Fahreignung bei Abhängigkeit und Konsum psychotroper Substanzen“ die Inhalte einer Medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) vor.

Oberärztin Dr. Daniela Illmann beschäftigt sich am Donnerstag, 13. Februar, in „Wenn die Panik uns am Leben hindert“ um krankhaft übersteigerte oder nicht rational begründbare Angst.

Beginn dieses Vortrages ist um 18 Uhr im Besprechungsraum B00-003 in der LVR-Klinik an der Frankenstraße 31a in Solingen. (dre) www.klinik-langenfeld.lvr.de anmeldung.langenfeld@lvr.de