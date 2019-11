Radfahrerinnen schwer verletzt

Zwei Radfahrerinnen wurden bei Verkehrsunfällen am Donnerstag schwer verletzt. Aus bis lang ungeklärter Ursache hat ein 21-jähriger Autofahrer am Morgen eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin im Kreisverkehr Bismarckstraße/Windhorststraße angefahren. Die Frau stürzte mit dem Kopf auf den Asphalt und erlitt schwere Kopfverletzungen. Am Forum in Wiesdorf stieß nachmittags eine 27-jährige Radfahrerin mit einem entgegenkommenden E-Biker (54) zusammen und erlitt beim Sturz schwere Kopfverletzungen. (ger)