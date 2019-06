Radtour wirbt für mehr Organspenden

Zum 13. Mal findet vom 22. bis zum 27. Juli die „Radtour pro Organspende“ des „TransDia“-Vereins statt. Der Leverkusener Jörg Rockenbach, der selbst auf Dialyse angewiesen ist, beteiligt sich seit vielen Jahren an der Planung der Touren, um zu zeigen, wie erfolgreich, fit und normal das Leben mit dem neuen Organ ist. Die Tour startet an der Uni-Klinik Köln. Von dort geht es entlang des Rheins nach Düsseldorf mit Station bei NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Weiter geht es durch das Ruhrgebiet und zurück nach Leverkusen. Auf dem Weg werden viele Spende-Krankenhäuser und Kliniken mit Transplantationsstationen besucht, um dem dortigen Personal für das Engagement zur Organspende zu danken. Am 27. Juli wird gegen 11.45 Uhr am Klinikum Leverkusen Station gemacht, dann fahren die Teilnehmer zum Abschluss mit großem Empfang an der Klinik in Köln-Merheim. Weitere Informationen zu Tour im Internet. (rog) www.radtour-pro-organspende.de