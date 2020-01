Ratgeber zur Vermeidung von Schulstress

Ende Januar ist es wieder so weit: In Nordrhein-Westfalen gibt es Halbjahreszeugnisse und damit bei einigen Schülerinnen und Schülern nicht nur lange Gesichter. Denn wie der Nachhilfeanbieter Studienkreis mitteilt, leidet beinahe die Hälfte aller Schülerinnen oft bis sehr oft unter Stress – insbesondere wenn Zeugnisse anstehen.

Hilfreiche Tipps dazu hat die Organisation daher im 48 Seiten starken Gratis-Ratgeber „Schluss mit dem Schulstress“ zusammengestellt. Er ist in den Leverkusener Filialen an der Dönhoffstraße 1 in Wiesdorf und an der Mülheimer Straße 51 in Schlebusch sowie in Leichlingen, Im Brückerfeld 11, erhältlich. Darin finden sich unter anderem ein Schulstress-Test, der eine erste Orientierung gibt, sowie ganz unterschiedliche Lösungsempfehlungen. Zunächst gelte es herauszufinden, was den Stress verursacht – ohne dass Eltern zusätzlichen Druck auf ihren Nachwuchs ausüben. Bei fachlichen Lücken kann der Studienkreis eine Hilfe sein. Von Montag bis Freitag, 3. bis 7. Februar, findet daher eine „Woche der offenen Tür“ statt, mögliche Beratungszeiten können unter ? 0800 / 111 12 12 erfragt werden. Weitere Informationen im Internet. (dre) www.studienkreis.de