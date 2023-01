Rathenaustraße am Sonntag gesperrt

An diesem Sonntag, 10. Mai, werden zwei Brückenbauwerke über die Rathenaustraße turnusmäßig einer Hauptprüfung durch die Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) unterzogen. Es handelt sich um die Brücken am Bahnhof Mitte nahe dem Kreisverkehr Heinrich-von-Stephan-Straße. Für diese Prüfung wird dieser Abschnitt der Rathenaustraße am Sonntag von 8 bis etwa 21 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung in Fahrtrichtung Wiesdorf ist über die Bismarckstraße ausgeschildert, in Richtung Manfort wird der Verkehr in dieser Zeit über die Manforter Straße umgeleitet. (ger)