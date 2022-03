Regionalplan: Kontroversen über die Baugebiete zeichnen sich ab

Leverkusen -

Der Regionalplanentwurf, mit dem eine vorläufige Auswahl für noch bebaubare Grundstücke oder für erhaltenswerte Freiflächen in Leverkusen getroffen wird, geht in die nächste Runde.

Eine Auswahl an Vertreterinnen und Vertretern aus der Verwaltung und den Parteien trafen sich zu einer virtuellen Konferenz, um über den Planentwurf zu reden.