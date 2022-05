Saisonstart in Leverkusen: Wann die Freibäder öffnen – und wo sonst gebadet werden darf

Leverkusen -

Die sommerlichen Temperaturen im April haben bei vielen Leverkusenerinnen und Leverkusenern die Lust auf Freibad geweckt.



Die Saison startet bei den städtischen Bädern allerdings erst Ende Mai. Spontan geöffnet werden können sie nach Angaben der Stadt nicht. „Wir müssen die Bäder erst in Schuss bringen. Das nimmt Zeit in Anspruch. Man kann nicht mal eben öffnen", erklärt Dieter Scholz vom Sportpark Leverkusen. Das Wasser bleibe zum Beispiel über den Winter in den Becken und müsse erst ausgetauscht werden. Dazwischen werde alles gründlich gesäubert. Diese Vorbereitungen seien bereits in vollem Gange.

Außerdem müsse auch das Personal vorhanden sein, um den Bäderbetrieb durchzuführen. Auch im Bereich der Hallen- und Freibäder herrsche Fachkräftemangel, berichtet Dieter Scholz: „Es müssen Rettungsschwimmer und mindestens ein Fachangestellter für Bäder vor Ort sein. Das sind gesetzliche Vorgaben. Sechs Rettungsschwimmer reichen nicht aus, wenn nicht mindestens ein Fachangestellter im Bad ist."

Fachkräftemangel herrscht auch im Bereich des Bäderbetriebs

Gründe für den Mangel an Fachkräften gibt es viele. Die Arbeitszeiten seien zum Beispiel einer davon. „Freibäder haben ja auch samstags und sonntags geöffnet. Wenn alle anderen grillen, stehen Bademeister am Beckenrand und sorgen für die Sicherheit", sagt Scholz. Die kommende Freibad-Saison sei aber nicht gefährdet. Ende Mai könne der Betrieb, wie geplant, durchgeführt werden. In den beiden Badeseen der Stadt kann bereits jetzt geplantscht werden.

Freizeitbad Calevornia

Der Außenbereich im Calevornia im Winter. Ralf Krieger Foto:

Der Außenbereich des Freizeitbad Calevornia startet die Freibad-Saison am 23. Mai und ist voraussichtlich bis September geöffnet. Die rund 20.000 Quadratmeter große Parklandschaft punktet mit großen Liegeflächen, Beachvolleyballplätzen und vielen Wasserattraktionen, wie zum Beispiel einem Strömungskanal.

Für kleine Kinder gibt es ein Piratenschiff samt Matschspielplatz. In den Ferien gibt es außerdem jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr ein Kinderprogramm, welches im Eintrittspreis mit inbegriffen ist. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.

Freizeitbad Calevornia, Bismarckstraße 182, 51373 Leverkusen. Tel. 0214/406 58 06, E-Mail. Aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise werden bald veröffentlicht.

Hallen- und Freibad Wiembachtal

Das Freibad Wiembachtal. Ralf Krieger Foto:

Das Freibad Wiembachtal öffnet am 26. Mai. Besucherinnen und Besucher können dann im 50-Meter-Schwimmerbecken sportlich Bahnen ziehen und den integrierten Ein- und Drei-Meter-Sprungturm nutzen. Das 800 Quadratmeter große Nichtschwimmerbecken ist geeignet für Familien und Kleinkinder.

Große Liegeflächen umrandet von Bäumen eignen sich an heißen Tagen als schattige Rückzugsorte. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.

Hallen- und Freibad Wiembachtal, Talstr. 62, 51379 Leverkusen, Tel. 02171/944 979 - 0, E-Mail. Aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise werden bald veröffentlicht.

Corona-Regeln

Seit Sonntag, 3. April, gibt es keine Zutrittsbeschränkungen zu städtischen Bädern mehr. Auch ein Nachweis über eine Immunisierung ist nicht mehr notwendig. Und auch eine Maskenpflicht in Innenräumen besteht nicht mehr.

Dennoch bittet die Stadt Leverkusen darum, eine Maske zu tragen und auf ausreichend Abstand zu achten. Ein eigenverantwortliches Handeln sei zum Schutz aller Badegäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angebracht.

Hitdorfer See

Wasserspiele am Hitdorfer See (Archivbild) Ralf Krieger Foto:

Das Freizeitgelände Hitdorfer See ist ein ehemaliger Kiessee und bietet neben der Möglichkeit des Badens und des Tauchens ausreichend Platz für Spaziergänge und Ruhe. Mitte Februar machten sich dort rote Burgunderblutalgen breit. Die Stadt Leverkusen riet Bürgerinnen und Bürgern, Abstand von der Wasserkante zu halten. Inzwischen seien die Algen jedoch verschwunden und das Baden sei bei einer guten Wasserqualität uneingeschränkt möglich.

Für 2,50 Euro pro Tag stehen rund 550 Parkplätze zur Verfügung. Hunde sind von Mai bis Oktober grundsätzlich verboten, in den Wintermonaten sind sie an der Leine zu führen. Getränke und Speisen können am Café Strandgut erworben werden, Toiletten gibt es dort ebenfalls.

Großer Silbersee

Der Silbersee (Archivbild) Ralf Krieger Foto:

An der Freizeitanlage Großer Silbersee in Küppersteg gibt es eine circa 80 Meter lange Badestelle mit angrenzender Liegewiese. Nur dort ist das Baden auf eigene Gefahr erlaubt. Im restlichen Teil des Sees ist das Baden ausdrücklich verboten. Kalte Strömungen und Unterwasserpflanzen machen das Durchschwimmen des Sees gefährlich. Hunde dürfen weder auf der Liegewiese noch am Ufer ausgeführt werden. Der See ist nicht für Taucher zugelassen.

Parkplätze gibt es außerhalb der Geschäftszeiten und sonntags auf dem Gelände von Auto-Teile-Unger. Die Stadt weist darauf hin, dass Autos nicht in der angrenzenden Siedlung auf den Anwohnerparkplätzen abgestellt werden sollen.