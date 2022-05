Satire-Politiker: „Die Partei“ feiert ihren Bundesparteitag mit viel Bier in Leverkusen

Leverkusen -

Bundesparteitag. Das klingt nach großer Politik und Ernsthaftigkeit. Nicht aber wenn die die Partei „Die Partei“ ihren Bundesparteitag abhält. So geschehen am Samstag in der Ostermann-Arena. Wenn die Mitglieder der Partei des Satirikers Martin Sonneborn zusammentreffen, ist keine große Politik zu erwarten, sondern: Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht in Hotels, sondern einem sogenannten Protestcamp unter der Autobahn-Stelze übernachten. Viel Bier und viele Betrunkene.



Antrag: Rauchen ist „geil“

Und allerlei Quatschanträge. Zitat: „Der Bundesparteitag beschließt: Rauchen ist »geil«. Begründung: Rauchen ist ein Recht, für das der Marlboro-Mann gestorben ist (für uns alle).“



Eigentlich sollte nach dem Parteitag gegen 18 Uhr auch noch ein Demonstrationszug durch die Straßen ziehen. Als „Demonstration der Stärke“ wurde er angekündigt. Die Polizei rechnete mit 500 Teilnehmenden, die Veranstalter gar mit bis zu 1300. Daraus wurde nichts: „Der Veranstalter hatte organisatorische Probleme“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Beginn des Aufzugs habe nicht zum vereinbarten Zeitpunkt stattfinden können, dann sei erst der Aufzugweg verkürzt, um 20.45 Uhr die „Demonstration der Stärke“ komplett abgesagt worden. (hge)