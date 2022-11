Schnelle Ausbildung für den Pflegedienst

In nur sechs Wochen können sich Interessierte beim Malteser Hilfsdienst in einem Teilzeitkurs zum/zur Schwesterhelfer/in oder Pflegediensthelfer/in ausbilden lassen. Der nächste Kurs soll am 20. April beginnen und vermittelt unter anderem Basiswissen zur Körperpflege und Ernährung, Grundtechniken in der Pflege und Mobilisation, Krankenbeobachtung sowie in der Dokumentation der durchgeführten Pflegemaßnahmen. Wer erfolgreich teilnimmt, kann bei einem ambulanten Pflegedienst, einer stationären Altenpflegeeinrichtung oder einem sozialen Betreuungs- und Besuchsdienst tätig werden. Auch für die Nachbarschaftshilfe oder zur Ausbildung, um eigene Angehörige zu pflegen, eignet sich der Kurs.

Nähere Informationen bei Mirjam Brantzen, Leiterin der sozialpflegerischen Ausbildung unter ? 0214 / 868 51 15 oder per E-Mail. (dre) mirjam.brantzen@malteser.org