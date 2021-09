Leverkusen -

Flammen lodern, Gase zischen und Wirbelringe fliegen quer durch den Raum: Dr. Sascha Ott machte aus einer Buchvorlesung ein Spektakel für Groß und Klein. Am Donnerstag stellte der Wissenschaftsjournalist sein Buch „Dr. Otts verblüffende Experimente“ in der Stadtbibliothek Leverkusen vor. In seinem Buch zeigt der Physiker mit 45 Experimenten, wie spannend das Erforschen naturwissenschaftlicher Phänomene ist. Rund 16 wissenschaftsinteressierte Kinder besuchten in Begleitung von Eltern und Großeltern die Science-Show.

Experimente zum mitmachen

Sein junges Publikum begeisterte Ott mit einem Best-of seiner Lieblingsexperimente. Als aktive Forscher konnten die Kinder hautnah an den Experimenten mitwirken. Zum Beispiel ließ der Buchautor zwei Kinder aus dem Publikum eine halbe Minute lang in Bratschläuche pusten und präsentierte dann das Volumen der gesammelten Luft . Dann erklärte er: „Mit ein bisschen Wissenschaft kann man sich das auch leichter machen: Bei etwas Abstand zwischen Mund und Schlauch zieht unsere Puste die Luft drum herum mit rein“.



Anschaulich und spielerisch bringt der 49-Jährige seinem experimentierfreudigem Publikum die Gesetze der Physik näher und weckt die Lust auf Naturwissenschaften. Ott sagt: „Mir war relativ schnell klar: Kinder von der Vorschule bis zur sechsten Klasse sind mein liebstes Publikum. Sie sind sehr begeisterungsfähig, aber auch schon so clever.“



Weiter verzauberte der diplomierte Physiker sein Publikum mit einem „magischen Flugdrachen“, der durch die Menge schwebte. Zuvor lud er eine angeschnittene Folie und ein Plastikrohr mit einem Tuch negativ auf und ließ den „Drachen“ durch die Abstoßung der gleichgeladenen Gegenstände durch die Menge fliegen. Untermalt wurd die Stimmung immer wieder mit passender Musik.



Spezielle Wissenshows für Grundschulen

Speziell für Grundschulen bietet Ott mit seinem Team, „Physikanten & Co“ interaktive Wissenshows abgestimmt auf die Schwerpunkte des Sachunterrichts der Schulen an. Um aus der Show-Begeisterung ein nachhaltiges Lernerlebnis zu machen, wird im Nachgang extra entwickeltes Lernmaterial bereitgestellt.



Auch Tanja Dietrich, die für die Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen der Stadtbibliothek verantwortlich ist, freut sich: „Nach langer Zeit können wir nun endlich wieder starten. Schade ist, dass viele sich noch nicht trauen, solche Veranstaltungen zu besuchen.“