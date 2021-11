Second Hand in Leverkusen: Dieser unglaublichen Fundgrube in der City C droht das Aus

Leverkusen -

Lange bevor der Begriff Nachhaltigkeit seine unbeschreibliche Karriere machte, hat es Geschäfte gegeben, die sich der Wiederverwendung, Reparatur und dem Recycling gewidmet haben. So wie das große Gebrauchtwaren-Kaufhaus in der City C in Leverkusen. Es passt also in die Zeit, aber ausgerechnet dieses Geschäft könnte bald schließen, denn noch fehlt ein Nachfolger. Fast ein wenig versteckt im Dunkeln liegt der Laden mit dem langen Namen „Schönes und Nützliches Möbel und mehr“ in der in weiten Teilen leeren City C.