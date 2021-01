Seltener Anblick: Wenn Rheindorfs Palmen blühen

Leverkusen-Rheindorf -

Seltenes Phänomen: An der Wupperstraße in Rheindorf kann in den nächsten Tagen und Wochen die seltene Blüte einer Palme betrachtet werden. Laut Andreas F. Eckloff, Initiator der „Rheindorfer Palmen“, blüht die „Agave americana“ nur einmal am Ende ihres Pflanzenlebens und wird auch als „hundertjährige Agave“ bezeichnet.

Ihre Blüte befindet sich im Moment noch in der Bildung und kann eine Höhe von fünf bis neun Metern erreichen. Laut Eckloff ist dies das erste Mal, dass in Deutschland ein Exemplar der Palme im öffentlichen Verkehrsraum blüht und von jedem betrachtet werden kann.

Die Pflanze wurde der Stadt von einem Leverkusener Bürger für das Projekt geschenkt und steht seit 2006 während der warmen Jahreszeit im Verkehrskreisel. (hal)