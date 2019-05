Solarstrom für die Sekundarschule

Wenn in den Sommerferien der Verwaltungstrakt an der Sekundarschule Leverkusen in Quettingen aufgestockt wird, soll auf dem neuen Dach auch eine Photovoltaikanlage installiert werden. Diesem CDU-Antrag stimmte der Schulausschuss einstimmig zu. Der Wunsch von Christine Richerzhagen (CDU), es möge zudem ein Visualisierungsfeld über den Ertrag und die Stromstände im Sichtfeld der Schüler angebracht werden, wird von der Verwaltung geprüft. „Dann könnte die Anlage Teil des Physik- und Mathematikunterrichts werden“, erklärt Richerzhagen ihr Anliegen, das breite Zustimmung fand. (stes)