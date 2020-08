Sparkasse verlängert die Maßnahmen

Angesichts der gestiegenen Infektionszahlen verlängert die Sparkasse Leverkusen ihre Corona-Präventionsmaßnahmen bis 31. Dezember. Die Hauptstelle der Sparkasse in Wiesdorf sowie die Filialen in Opladen und Schlebusch sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, Kundinnen und Kunden können telefonisch und persönlich Kontakt aufnehmen. Die Standorte Küppersteg, Rheindorf, Fettehenne und Quettingen behalten die reduzierten Zeiten von 9 bis 13 Uhr bei. Persönliche Beratungsgespräche werden unter Hygiene- und Abstandsregeln an all diesen Standorten angeboten. Weiterhin geschlossen bleiben die Filialen in Bergisch Neukirchen, Hitdorf und Lützenkirchen. Über aktuelle Zeiten informieren vor Ort Plakate sowie die Homepage und die Hotline unter ? 0214 / 35 50. Viele Mitarbeiter der Sparkasse stellen vom Home-Office aus wesentliche Prozesse wie den Zahlungsverkehr, das Electronic Banking und das EDV-Kernbanksystem sicher. Reduzierte Öffnungszeiten ermöglichen einen zeitlich verstärkten Einsatz von Mitarbeitern, was angesichts erhöhter Hygienevorschriften sinnvoll ist. Zudem können so mögliche Quarantäne- und Erkrankungsfälle personell aufgefangen werden. (dre) www.sparkasse-lev.de