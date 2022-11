Leverkusen – Weil ein Baum an der A-3-Anschlussstelle Opladen nicht mehr standsicher ist, lässt Straßen NRW den Baum kurzfristig fällen. Daher kommt es bereits am Freitagnachmittag, 20. Dezember, ab 16 Uhr zu einem Engpass in der Autobahnausfahrt.



An der Kreuzung zur Bonner Straße (B 8) wird für den Aufbau eines Krans eine Fahrspur der Ausfahrt gesperrt. Der Baum wird am Samstag, 21. Dezember, entfernt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum späten Nachmittag erledigt sein. (ger)