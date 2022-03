Sperrungen für Bahnbaustellen: Leverkusener müssen sich auf Umwege einstellen

Leverkusen -

Die Großbaustelle der Deutschen Bahn zum Streckenausbau für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) wird sich im Leverkusener Stadtgebiet, wo neun Brücken oder Unterführungen für das zusätzliche S-Bahn-Gleis erweitert werden müssen, jetzt noch deutlicher, nämlich auch im Straßenverkehr bemerkbar machen.



An diesem Wochenende beginnen die Vorbereitungen dafür, dass das in den vergangenen Wochen vorbereitete neue Brückenbauwerk über den Willy-Brandt-Ring eingeschoben wird. Von Montag, 28. März, bis Donnerstag, 31. März, wird der Willy-Brandt-Ring deshalb nachts jeweils von 22 bis 5 Uhr zwischen Carl-Duisberg-Straße und Edith-Weyde-Straße komplett für den Verkehr gesperrt.

Danach wird in Rekordzeit – binnen einer Woche – ein Teil der Eisenbahnbrücke abgerissen, neue Fundament werden erstellt und das neue Brückenstück wird anschließend eingeschoben. Dafür muss der Willy-Brandt-Ring von Freitag, 1. April, 22 Uhr, bis Montag, 11. April, um 5 Uhr für den Straßenverkehr wie auch für Radfahrende und Fußgänger voll gesperrt werden.

Der Einbau der neuen Brückenelemente ist vorbereitet. Ralf Krieger Foto:

Da zwischen Edith-Weyde-Straße und Elisabeth-Langgässer-Straße keine Wendemöglichkeit besteht, wurde mit der Stadt Leverkusen verabredet, dass dieser Abschnitt des Willy-Brandt-Rings nur durch Anwohnende oder andere Anlieger, wie etwa Eltern der anliegenden Schule und der Kitas, befahren werden darf. Gleiches gilt für die Edith-Weyde-Straße aus Richtung Chempark im Süden. Für beide Strecken ist eine schriftliche Durchfahrtgenehmigung erforderlich, die den Berechtigten vorab per Post zugestellt wird.

Die Sperrung des Willy-Brandt-Rings für den Straßenverkehr ist von der DB umfangreich mit der Stadt Leverkusen, der Autobahn GmbH sowie der Currenta als Betreiber der Chemparks abgestimmt worden. Autos und Lkw müssen die Sperrung weiträumig umfahren, auch der Werksverkehr wird gewährleistet.

So werden am ersten Aprilwochenende beispielsweise auch die Autobahnabfahrten von der A3 in der Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum gesperrt, es kann jedoch in beide Fahrtrichtungen auf die A3 aufgefahren werden. Umleitungen über die Anschlussstellen Köln-Mülheim, Leverkusen-Opladen und die A 542 sind mit Rotem Punkt ausgeschildert.